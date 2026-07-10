*12:30JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、ソフトバンクGが1銘柄で約535円分押し上げ

10日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり111銘柄、値下がり112銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。1199.91円高の68943.76円（出来高概算10億946万株）で前場の取引を終えている。

前日9日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は139.02ドル高の52487.41ドル、ナスダックは336.24ポイント高の26206.89で取引を終了した。対イラン和平協議の再開期待に加え、原油価格の下落が好感され、相場は終日堅調に推移した。ナスダックは金利安に加えハイテク回復が支援し、終盤にかけ上げ幅を拡大した。

米株式市場の動向を横目に、10日の日経平均は782.87円高の68526.72円と続伸して取引を開始した。買い先行後は上げ幅を広げ、69000円を上回った。米ナスダックの上昇と金利低下を受け、値がさの半導体・AI関連株に買いが向かった。また、中東情勢の不透明感は継続しているが、昨日の海外市場で原油先物価格が落ち着いた動きだったことが株式市場で安心感となった。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、アドバンテス＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、村田製＜6981＞、住友電＜5802＞、レーザーテク＜6920＞、スクリン＜7735＞、SMC＜6273＞、安川電＜6506＞、ディスコ＜6146＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、東京海上＜8766＞、ソニーG＜6758＞、豊田通商＜8015＞、テルモ<4543>、キッコマン<2801>、花王<4452>、セコム<9735>、三井物<8031>、良品計画<7453>、7＆iHD<3382>、三菱商<8058>、アサヒ<2502>、キリンHD<2503>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、金属製品、情報・通信業などが上昇した一方で、海運業、保険業、小売業などが下落した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約535円押し上げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約271円押し下げた。同2位はリクルートHD＜6098＞となり、東京海上＜8766＞、ソニーG＜6758＞、豊田通商＜8015＞、テルモ<4543>、キッコーマン<2801>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 68943.76(+1199.91)

値上がり銘柄数 111(寄与度+1639.93)

値下がり銘柄数 112(寄与度-440.02)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6423 666 535.82

＜6857＞ アドバンテ 30210 1050 253.43

＜8035＞ 東エレク 73380 2320 233.31

＜285A＞ キオクシアHD 82270 4410 103.48

＜5803＞ フジクラ 5358 420 84.48

＜4063＞ 信越化 7349 339 56.82

＜6954＞ ファナック 7170 319 53.47

＜4062＞ イビデン 20065 545 36.54

＜6981＞ 村田製作所 9840 365 29.37

＜5802＞ 住友電気工業 2585 184 24.67

＜6920＞ レーザーテック 44670 1650 22.12

＜7735＞ SCREEN 18315 565 15.15

＜6273＞ SMC 75500 3480 11.67

<6361> 荏原製作所 6166 307 10.29

＜6506＞ 安川電機 7109 293 9.82

＜6146＞ ディスコ 72720 1210 8.11

<5801> 古河電気工業 3779 236 7.91

<6526> ソシオネクスト 2886 222.5 7.46

<6988> 日東電工 3174 44 7.37

<6645> オムロン 6074 208 6.97



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 81800 -3370 -271.13

＜6098＞ リクルートHD 12310 -195 -19.61

＜8766＞ 東京海上HD 7606 -264 -13.27

＜6758＞ ソニーG 3350 -59 -9.89

＜8015＞ 豊田通商 6040 -70 -7.04

<4543> テルモ 2202 -25.5 -6.84

<2801> キッコーマン 1619 -39.5 -6.62

<9735> セコム 6610 -90 -6.03

<7453> 良品計画 3666 -86 -5.77

<4452> 花王 3197 -83 -5.56

<8031> 三井物産 4544 -70 -4.69

<2502> アサヒGHD 1588 -38.5 -3.87

<8058> 三菱商事 4373 -38 -3.82

<9433> KDDI 2797 -8 -3.22

<2503> キリンHD 2831 -89.5 -3.00

<7974> 任天堂 7033 -87 -2.92

<9843> ニトリHD 2392 -34 -2.85

<2501> サッポロビール 1991.5 -78.5 -2.63

<3382> 7＆iHD 2003 -26 -2.61

<8630> SOMPO 6516 -129 -2.59《CS》