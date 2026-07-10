関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～長府製、ispaceなどがランクイン
*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～長府製、ispaceなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月10日 10:21 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2841＞ iFナス100H 113736 22539.427 262.09% 0.0058%
＜5946＞ 長府製 513600 116427.88 232.13% -0.0025%
＜9348＞ ispace 6004600 427649.96 216.33% -0.1082%
＜2527＞ NZAMJリコア 150138 59158.872 213.63% 0.0225%
＜4174＞ アピリッツ 86200 11819.36 176.9% 0.0798%
＜7719＞ 東京衡機 297700 33857.46 170.38% 0.1349%
＜2134＞ キタハマキャピ 1899900 11896.84 160.82% 0.037%
＜7211＞ 三菱自 32650100 2897951.286 147.19% 0.0707%
＜2563＞ iS500米H 601360 109409.439 90.9% 0.0032%
＜6191＞ エアトリ 144900 57583.9 79% 0.0737%
＜6323＞ ローツェ 4408700 9638471.94 78.12% 0.0074%
＜3611＞ マツオカ 73200 86786.46 78.08% 0.0464%
＜1828＞ 田辺工 42600 44456.62 76.53% -0.0333%
＜6317＞ 北川鉄 58500 45655.66 75.9% 0.0011%
＜1592＞ 上場J400 22427 45222.775 74.95% 0.0062%
＜4825＞ WNIウェザー 358100 348470.66 67.07% -0.0522%
＜6718＞ アイホン 43200 65307.36 65.64% 0.005%
＜3070＞ ジェリービー 1513700 83335.34 65.19% 0.0384%
＜453A＞ iS米カバコ 127230 58566.036 57.04% -0.0033%
＜5013＞ ユシロ 57700 102044.54 53.46% 0.0783%
<8074> YUASA 50700 150713.2 53.09% -0.0127%
<5930> 文化シヤタ 115800 130674.24 47.42% -0.0209%
<9286> エネクスインフラ 831 30447.76 42.15% 0.013%
<6986> 双葉電 410100 151087.52 38.96% 0.0123%
<9270> バリュエンスH 114900 147811.68 31.63% -0.0585%
<2986> LAHD 261000 560429.7 29.26% -0.0529%
<2564> GXSディビ 26347 75231.803 26.84% 0.0029%
<4575> CANBAS 384000 346187.6 24.49% 0.1063%
<6291> エアーテック 42100 45998.04 21.22% 0.0455%
<1591> NFJPX400 2565 63780.022 19.3% 0.006%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク