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出来高変化率ランキング（10時台）～長府製、ispaceなどがランクイン

2026年7月10日 10:39

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記事提供元：フィスコ

*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～長府製、ispaceなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月10日　10:21　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2841＞ iFナス100H　 113736 　22539.427　 262.09% 0.0058%
＜5946＞ 長府製　　　　　　　513600 　116427.88　 232.13% -0.0025%
＜9348＞ ispace　　　　6004600 　427649.96　 216.33% -0.1082%
＜2527＞ NZAMJリコア　　150138 　59158.872　 213.63% 0.0225%
＜4174＞ アピリッツ　　　　　86200 　11819.36　 176.9% 0.0798%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　297700 　33857.46　 170.38% 0.1349%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　1899900 　11896.84　 160.82% 0.037%
＜7211＞ 三菱自　　　　　　　32650100 　2897951.286　 147.19% 0.0707%
＜2563＞ iS500米H　　　601360 　109409.439　 90.9% 0.0032%
＜6191＞ エアトリ　　　　　　144900 　57583.9　 79% 0.0737%
＜6323＞ ローツェ　　　　　　4408700 　9638471.94　 78.12% 0.0074%
＜3611＞ マツオカ　　　　　　73200 　86786.46　 78.08% 0.0464%
＜1828＞ 田辺工　　　　　　　42600 　44456.62　 76.53% -0.0333%
＜6317＞ 北川鉄　　　　　　　58500 　45655.66　 75.9% 0.0011%
＜1592＞ 上場J400　　　　22427 　45222.775　 74.95% 0.0062%
＜4825＞ WNIウェザー　　　358100 　348470.66　 67.07% -0.0522%
＜6718＞ アイホン　　　　　　43200 　65307.36　 65.64% 0.005%
＜3070＞ ジェリービー　　　　1513700 　83335.34　 65.19% 0.0384%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　127230 　58566.036　 57.04% -0.0033%
＜5013＞ ユシロ　　　　　　　57700 　102044.54　 53.46% 0.0783%
<8074> YUASA　　　　　50700 　150713.2　 53.09% -0.0127%
<5930> 文化シヤタ　　　　　115800 　130674.24　 47.42% -0.0209%
<9286> エネクスインフラ　　831 　30447.76　 42.15% 0.013%
<6986> 双葉電　　　　　　　410100 　151087.52　 38.96% 0.0123%
<9270> バリュエンスH　　　114900 　147811.68　 31.63% -0.0585%
<2986> LAHD　　　　　　261000 　560429.7　 29.26% -0.0529%
<2564> GXSディビ　　　　26347 　75231.803　 26.84% 0.0029%
<4575> CANBAS　　　　384000 　346187.6　 24.49% 0.1063%
<6291> エアーテック　　　　42100 　45998.04　 21.22% 0.0455%
<1591> NFJPX400　　2565 　63780.022　 19.3% 0.006%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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