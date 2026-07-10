*10:32JST ドーン---26年5月期増収・2ケタ増益、クラウド利用料の増加に加えて、ライセンス販売は新規・更新を受注

ドーン＜2303＞は9日、2026年5月期決算を発表した。売上高が前期比5.3%増の17.34億円、営業利益が同14.1%増の6.55億円、経常利益が同15.0%増の6.72億円、当期純利益が同12.6%増の4.71億円となった。

当年度の売上高については、ストック型売上であるクラウド利用料の順調な増加に加え、ライセンス販売において消防防災を中心に新規・更新受注があるなど増加要因があった一方で、前年度に大型のSI初期開発売上があった反動等が減少要因となったものの、増収となった。利益面では、売上高の増加が人件費等の売上原価・販売費及び一般管理費の増加を上回ったことにより、各段階利益は増益となった。

クラウド利用料について、「NET119緊急通報システム」・「Live119（映像通報システム）」・「Live-X（映像通話システム）」・「DMaCS（災害情報共有サービス）」のほか、行政・警察向けスマートフォンアプリ等の顧客獲得が順調に進み、既存契約の継続に加えて、新規顧客の獲得により契約数が積み上がったため、売上高は前期比10.0%増の9.07億円となった。

クラウド初期構築について、「Digi Police」追加機能（国際電話ブロック機能）や民間向けアプリ案件等の受注に係る売上が堅調に推移し、売上高は同19.7%増の3.72億円となった。

SI（初期・保守）について、地理情報システムの受託開発・保守に関して堅調に推移したものの、前期の一部大型案件の反動があったことにより、売上高は同25.9%減の3.05億円となった。

その他（初期・保守）について、既存顧客からの継続的な受注やデジタル地図等の納品のほか、ライセンス販売にて消防防災を中心に新規・更新受注が増加したため、売上高は同51.9%増の1.49億円となった。

2027年5月期通期の業績予想については、売上高が前期比3.8%増の18.00億円、営業利益が同2.3%増の6.70億円、経常利益が同2.2%増の6.87億円、当期純利益が同3.0%増の4.85億円を見込んでいる。《KT》