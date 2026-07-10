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出来高変化率ランキング（9時台）～ローツェ、東京衡機などがランクイン

2026年7月10日 10:08

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記事提供元：フィスコ

*10:08JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ローツェ、東京衡機などがランクイン
ローツェ＜6323＞がランクイン（9時42分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は102億円（前年同期比21.2％増）。生成AIの普及・拡大などにより半導体設備投資が増加する中、すべての品目で前年同期比増収となった。27年2月期営業利益は381億円（前期比22.3％増）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月10日　9:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2841＞ iFナス100H　 82643 　22539.427　 228.08% 0.0047%
＜2527＞ NZAMJリコア　　136753 　59158.872　 202.59% 0.0225%
＜5946＞ 長府製　　　　　　　317100 　116427.88　 175.08% -0.0158%
＜4174＞ アピリッツ　　　　　77000 　11819.36　 162.72% 0.0856%
＜2134＞ キタハマキャピ　　　1660200 　11896.84　 143.91% 0%
＜7211＞ 三菱自　　　　　　　25007700 　2897951.286　 114.92% 0.0995%
＜2563＞ iS500米H　　　600250 　109409.439　 90.68% 0.0032%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　148800 　33857.46　 83.15% 0.1156%
＜6317＞ 北川鉄　　　　　　　56100 　45655.66　 71.22% 0.0028%
＜6191＞ エアトリ　　　　　　129400 　57583.9　 66.19% 0.0725%
＜3611＞ マツオカ　　　　　　64800 　86786.46　 64.35% 0.0554%
＜1828＞ 田辺工　　　　　　　37800 　44456.62　 63.41% -0.0222%
＜3070＞ ジェリービー　　　　1380900 　83335.34　 55.45% 0.0512%
＜8074＞ YUASA　　　　　49000 　150713.2　 49.57% -0.0054%
＜5013＞ ユシロ　　　　　　　53900 　102044.54　 46.09% 0.0717%
＜6718＞ アイホン　　　　　　35700 　65307.36　 45.51% 0.0046%
＜6323＞ ローツェ　　　　　　3209500 　9638471.94　 44.68% 0.02%
＜5930＞ 文化シヤタ　　　　　109800 　130674.24　 42.13% -0.0147%
＜6986＞ 双葉電　　　　　　　387500 　151087.52　 33.31% 0.0141%
＜4825＞ WNIウェザー　　　257700 　348470.66　 32.63% -0.0415%
<2564> GXSディビ　　　　25715 　75231.803　 24.56% 0.0049%
<1591> NFJPX400　　2552 　63780.022　 18.84% 0.0068%
<6291> エアーテック　　　　38600 　45998.04　 13.32% 0.0518%
<1948> 弘電社　　　　　　　14300 　174337.2　 9.59% -0.0008%
<7082> ジモティー　　　　　64600 　72211.42　 6.82% -0.0007%
<1592> 上場J400　　　　11227 　45222.775　 6.13% 0.0074%
<3154> メディアスHD　　　41900 　31654.1　 3.91% -0.0062%
<2986> LAHD　　　　　　192000 　560429.7　 2.19% -0.0536%
<9270> バリュエンスH　　　81400 　147811.68　 1.69% -0.0445%
<3350> メタプラネット　　　17310200 　4483929.86　 -1.78% 0.0546%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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