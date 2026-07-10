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出来高変化率ランキング（9時台）～ローツェ、東京衡機などがランクイン
*10:08JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ローツェ、東京衡機などがランクイン
ローツェ＜6323＞がランクイン（9時42分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は102億円（前年同期比21.2％増）。生成AIの普及・拡大などにより半導体設備投資が増加する中、すべての品目で前年同期比増収となった。27年2月期営業利益は381億円（前期比22.3％増）予想。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月10日 9:42 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2841＞ iFナス100H 82643 22539.427 228.08% 0.0047%
＜2527＞ NZAMJリコア 136753 59158.872 202.59% 0.0225%
＜5946＞ 長府製 317100 116427.88 175.08% -0.0158%
＜4174＞ アピリッツ 77000 11819.36 162.72% 0.0856%
＜2134＞ キタハマキャピ 1660200 11896.84 143.91% 0%
＜7211＞ 三菱自 25007700 2897951.286 114.92% 0.0995%
＜2563＞ iS500米H 600250 109409.439 90.68% 0.0032%
＜7719＞ 東京衡機 148800 33857.46 83.15% 0.1156%
＜6317＞ 北川鉄 56100 45655.66 71.22% 0.0028%
＜6191＞ エアトリ 129400 57583.9 66.19% 0.0725%
＜3611＞ マツオカ 64800 86786.46 64.35% 0.0554%
＜1828＞ 田辺工 37800 44456.62 63.41% -0.0222%
＜3070＞ ジェリービー 1380900 83335.34 55.45% 0.0512%
＜8074＞ YUASA 49000 150713.2 49.57% -0.0054%
＜5013＞ ユシロ 53900 102044.54 46.09% 0.0717%
＜6718＞ アイホン 35700 65307.36 45.51% 0.0046%
＜6323＞ ローツェ 3209500 9638471.94 44.68% 0.02%
＜5930＞ 文化シヤタ 109800 130674.24 42.13% -0.0147%
＜6986＞ 双葉電 387500 151087.52 33.31% 0.0141%
＜4825＞ WNIウェザー 257700 348470.66 32.63% -0.0415%
<2564> GXSディビ 25715 75231.803 24.56% 0.0049%
<1591> NFJPX400 2552 63780.022 18.84% 0.0068%
<6291> エアーテック 38600 45998.04 13.32% 0.0518%
<1948> 弘電社 14300 174337.2 9.59% -0.0008%
<7082> ジモティー 64600 72211.42 6.82% -0.0007%
<1592> 上場J400 11227 45222.775 6.13% 0.0074%
<3154> メディアスHD 41900 31654.1 3.91% -0.0062%
<2986> LAHD 192000 560429.7 2.19% -0.0536%
<9270> バリュエンスH 81400 147811.68 1.69% -0.0445%
<3350> メタプラネット 17310200 4483929.86 -1.78% 0.0546%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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