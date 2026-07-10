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「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比1210円高の69010円
*09:12JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや買い優勢、シカゴは大阪日中比1210円高の69010円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル162.36円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、ソフトバンクG＜9983＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1210円高の69010円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は139.02ドル高の52487.41ドル、ナスダックは336.24ポイント高の26206.89で取引を終了した。対イラン和平協議の再開期待に、寄り付き後、上昇。原油価格の下落が好感され、相場は終日堅調に推移した。ナスダックは金利安に加え、ハイテク回復が支援し終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。
9日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円45銭から162円26銭までじり安推移し、162円40銭で引けた。米6月中古住宅販売件数が予想外に減少したほか、トランプ大統領の発言を受け完全な米イラン戦争再開の懸念後退で原油価格が下落、30年債入札の良好な結果を受けた長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1422ドルから1.1446ドルまで上昇し、1.1430ドルで引けた。
NY原油先物8月限は反落（NYMEX原油8月限終値：71.75 ↓1.77）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－1.77ドル（－2.41％）の71.75ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（9日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5004 299 6.
35
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.20 2143 114 5.
62
「ADR下落率上位5銘柄」（9日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2383 -198 -
7.67
9433 (KDDIY) 関西電力 6.76 2195 -95 -
4.15
■そのたADR（9日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2322 32.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.19 -0.06 6649 7
2
8035 (TOELY) 住友商事 38.83 0.43 6304 4
2
6758 (SONY.N) TDK 21.24 0.66 3449 6
7
9432 (NTTYY) KDDI 17.33 0.05 2814
9
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.90 -0.08 942 -1
9
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.65 0.02 4814 5
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.72 0.59 6079 32
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.72 5004 29
9
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.89 0.55 7108 9
8
8001 (ITOCY) 丸紅 30.59 -0.06 497 -442
7
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.33 0.10 8386 17
2
8031 (MITSY) 東京エレク 223.66 11.45 72627 156
7
6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12177 -32
8
4568 (DSNKY) 第一三共 17.06 0.31 2770 3
7
9433 (KDDIY) 関西電力 6.76 0.00 2195 -9
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.70 0.17 950 -941.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.30 -0.10 1532 1
0
7267 (HMC.N) スズキ 50.31 -0.51 2042 14.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.03 0.00 6179 -
7
6902 (DNZOY) ファナック 21.44 0.87 6962 11
1
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.83 0.22 7413 5
4
4661 (OLCLY) オリエンランド 15.56 -0.36 2526 -7
7
8411 (MFG.N) オリックス 39.96 0.60 6488 3
9
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.54 -0.06 25231 5
6
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.61 -0.14 5394 -
4
7741 (HOCPY) キヤノン 26.61 0.11 4320 1
6
6503 (MIELY) 三菱電機 72.11 1.68 5854 7
1
6981 (MRAAY) 日東電工 19.45 0.05 3158 2
8
7751 (CAJPY) 任天堂 10.94 0.09 7105 -1
5
6273 (SMCAY) SMC 22.40 0.59 72737 71
7
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.79 -0.09 308 3.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 45.40 2.70 73711 220
1
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.20 0.78 2143 11
4
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.32 -0.11 4436 2
5
6702 (FJTSY) 富士通 20.96 0.44 3403 1
1
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.99 -0.12 3569 -
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.45 -0.04 2346 -14.
5
8002 (MARUY) 三井物産 571.84 -1.43 4642 2
8
6723 (RNECY) ルネサス 15.18 0.65 4929 11
2
6954 (FANUY) 京セラ 23.21 0.71 3768 4
2
8725 (MSADY) 第一生命HD 23.21 0.34 1884
7
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.98 -0.33 4218 2
1
6301 (KMTUY) 小松製作所 39.78 -0.41 6459 6
4
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.97 -0.01 3562
2
6594 (NJDCY) 日本電産 4.01 0.05 2604 -
9
6857 (ATEYY) シスメックス 9.33 -0.43 1515 -
2
4543 (TRUMY) テルモ 13.73 -0.20 2229 1.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.89 -0.13 1768 28.
5
（時価総額上位50位、1ドル162.36円換
算）《AN》
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