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個別銘柄戦略:スギHDやトーセに注目
*09:07JST 個別銘柄戦略:スギHDやトーセに注目
昨日9日の米株式市場でNYダウは139.02ドル高の52,487.41ドル、ナスダック総合指数は336.24pt高の26,206.89pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,090円高の69,010円。為替は1ドル＝162.30-40円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が34.5％増となったイオンFS＜8570＞、第1四半期営業利益が21.2％増となったローツェ＜6323＞、27年5月期営業利益が前期比2.5倍予想と発表した三協立山＜5932＞、26年8月期業績予想を上方修正したファーストリテ＜9983＞、27年2月期業績予想を上方修正した7＆iHD＜3382＞、27年2月期業績と配当予想を上方修正したトレファク＜3093＞、27年2月期業績予想を上方修正し増配予想も発表したC&R社＜4763＞海外大手半導体関連メーカー2社より約180億円の大口受注を獲得したと発表したAIメカテック＜6227＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が前年同期比2.0倍となったMORESCO＜5018＞、第1四半期営業利益が前年同期比2.4倍で発行済株式数の3.78％の自社株消却も発表したアルバイトタイ＜2341＞、第1四半期営業利益が50.8％増となったカンセキ＜9903＞、第3四半期累計の営業利益が33.8％増で株主優待制度の再開も発表したワッツ＜2735＞などが物色されそうだ。一方、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が22.6％にとどまったスギHD＜7649＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が44.8％減と上期の3.8％増から減益に転じたトーセ＜4728＞、第3四半期累計の営業利益が14.1％減となったBS11＜9414＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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