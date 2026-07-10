*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2小田原機器、ispace、アスタリスクなど

銘柄名<コード>9日終値⇒前日比

三菱マテリアル＜5711＞ 3960 -294

CB発行による潜在的な希薄化を警戒視。

FIG＜4392＞ 1057 -45

もみ合い下放れで下値不安も強まる。

シスメックス＜6869＞ 1517 -75

1、2月の高値接近で戻り売りも優勢に。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1532 -48

本日はディフェンシブからAI関連に資金シフトで。

横浜ゴム＜5101＞ 7505 -271

原油相場の上昇をマイナス視。

住友ゴム工業＜5110＞ 2193.5 -86

原油相場上昇でタイヤセクターに売り。

サンリオ＜8136＞ 1130.5 -47

AI関連株への資金シフトでリバウンド一巡感。

東京きらぼし＜7173＞ 1738 -84

ハイテクへの資金シフトで銀行株はさえない。

東京電力HD＜9501＞ 479.1 -0.8

福島2原発もテロ対策に不備などと伝わる。

小田原機器＜7314＞ 1500 +300

UWB決済実用化に向けた協業を発表。

AIフュージョンキャピタルグループ＜254A＞ 1228 +94

引き続き特別株主優待実施なども材料視。

ispace＜9348＞ 508 +80

米スペースX「スターシップ」を活用した月輸送サービスを開始。

リボミック＜4591＞ 77 -2

軟骨無形成症治療薬の国内第3相臨床試験の情報が厚労省

「臨床研究等提出・公開システム」に公開。上値は限定的。

note＜5243＞ 2010 -279

26年11月期業績予想を上方修正し8日人気化したが

長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

エイチエムコム＜265A＞ 749 +25

26年5月に子会社化したコラボテクノとの事業シナジー創出について発表。

アスタリスク＜6522＞ 1900 -500

北米市場でのRFIDソリューション事業の本格拡大が手掛かりで

8日まで買い人気となった反動安。

バーチャレク＜6193＞ 1013 -15

Amazon ConnectCustomer活用のAIコンタクトセンター支援サービスを

体系化・提供開始。上値は限定的。

SAAFHD＜1447＞ 387 -52

臨時株主総会の基準日を22日に設定したと発表し8日大幅高となった反動安。

GDH＜4437＞ 883 +63

25日線を回復し反騰機運高まる。

インフォメティス＜281A＞ 489 -30

引き続き第三者割当による新株予約権発行を嫌気。

ステムリム<4599> 310 +9

表皮水疱症の根治治療を目的とした幹細胞遺伝子治療技術が韓国で特許登録。《CS》