*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ユニソルHD、ストレージ王、キオクシアHDなど

銘柄名<コード>9日終値⇒前日比

ユニソルHD＜7128＞ 2477 +258

記念配当実施。中期経営計画も発表。

ミスターマックスHD＜8203＞ 785 +43

第1四半期営業利益28.5％増。

イチネンHD＜9619＞ 2299 +93

27年3月期増配予想を発表。

ニューグランド＜9720＞ 5980 +380

26年11月期業績予想を上方修正。

ビープラッツ＜4381＞ 232 +50

「AI導入支援コンソーシアム」を発足すると発表。

ストレージ王＜2997＞ 1099 +150

エリアリンク＜8914＞が1株1340円でTOB。

日本マイクロニクス＜6871＞ 16350 +1390

半導体株高で押し目買いが優勢に。

キオクシアHD＜285A＞ 77860 +5990

米サンディスクも6.8％の大幅上昇に。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 10810 +976

韓国サムスン電子の株高で買い安心感。

アドバンテスト＜6857＞ 29160 +1615

エヌビディア上昇で関連株として物色向かう。

ローツェ＜6323＞ 4586 +242

9日は決算発表の予定ともなっているが。

東京エレクトロン＜8035＞ 71060 +3710

半導体装置「納期を半減」などとも伝わっている。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 4817 +155

半導体株高の地合いに乗る格好で。

ローム＜6963＞ 5556 +224

新SiCパッケージを開発などとも発表。

SCREEN＜7735＞ 17750 +860

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

ディスコ＜6146＞ 71510 +3280

米半導体株上昇で国内関連株も反発強める。

フジクラ＜5803＞ 4938 +114

半導体株高の流れはAIインフラ関連にも波及。

安川電機＜6506＞ 6816 +180

10日の決算発表に対する期待感も。

村田製作所＜6981＞ 9475 +448

AI・半導体関連株高で押し目買い優勢。

イビデン<4062> 19520 +420

突っ込み警戒感も強まっていた中で押し目買い優勢。

ソシオネクスト<6526> 2663.5 +66

半導体関連の一角として買われる。

エービーシー・マート<2670> 2592 -332.5

第1四半期想定線も粗利益率低下を懸念視。《CS》