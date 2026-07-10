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前日に動いた銘柄 part1ユニソルHD、ストレージ王、キオクシアHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ユニソルHD、ストレージ王、キオクシアHDなど
銘柄名<コード>9日終値⇒前日比
ユニソルHD＜7128＞ 2477 +258
記念配当実施。中期経営計画も発表。
ミスターマックスHD＜8203＞ 785 +43
第1四半期営業利益28.5％増。
イチネンHD＜9619＞ 2299 +93
27年3月期増配予想を発表。
ニューグランド＜9720＞ 5980 +380
26年11月期業績予想を上方修正。
ビープラッツ＜4381＞ 232 +50
「AI導入支援コンソーシアム」を発足すると発表。
ストレージ王＜2997＞ 1099 +150
エリアリンク＜8914＞が1株1340円でTOB。
日本マイクロニクス＜6871＞ 16350 +1390
半導体株高で押し目買いが優勢に。
キオクシアHD＜285A＞ 77860 +5990
米サンディスクも6.8％の大幅上昇に。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 10810 +976
韓国サムスン電子の株高で買い安心感。
アドバンテスト＜6857＞ 29160 +1615
エヌビディア上昇で関連株として物色向かう。
ローツェ＜6323＞ 4586 +242
9日は決算発表の予定ともなっているが。
東京エレクトロン＜8035＞ 71060 +3710
半導体装置「納期を半減」などとも伝わっている。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 4817 +155
半導体株高の地合いに乗る格好で。
ローム＜6963＞ 5556 +224
新SiCパッケージを開発などとも発表。
SCREEN＜7735＞ 17750 +860
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
ディスコ＜6146＞ 71510 +3280
米半導体株上昇で国内関連株も反発強める。
フジクラ＜5803＞ 4938 +114
半導体株高の流れはAIインフラ関連にも波及。
安川電機＜6506＞ 6816 +180
10日の決算発表に対する期待感も。
村田製作所＜6981＞ 9475 +448
AI・半導体関連株高で押し目買い優勢。
イビデン<4062> 19520 +420
突っ込み警戒感も強まっていた中で押し目買い優勢。
ソシオネクスト<6526> 2663.5 +66
半導体関連の一角として買われる。
エービーシー・マート<2670> 2592 -332.5
第1四半期想定線も粗利益率低下を懸念視。《CS》
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