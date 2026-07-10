キユーピー、インドに販売会社を新設、2027年以降に営業開始へ、人口14億人超の成長市場を開拓

■アジアパシフィック製造品を中心に輸入販売、ハリヤナ州に拠点

キユーピー<2809>(東証プライム)は7月9日、インドにおける同社グループ商品の販売拠点として現地法人を設立すると発表した。新会社は「KEWPIE INDIA PVT. LTD.(仮称)」で、2026年9月に設立予定、営業開始は2027年以降を見込む。アジアパシフィックのグループ会社で製造したマヨネーズやドレッシングを中心に販売する。

インドは人口が14億人を超えると推計され、今後も増加が見込まれる。近年は一人当たりGDPも上昇し、中間所得層の拡大に伴って食の多様化が進むなか、マヨネーズ・ドレッシング類の市場も拡大している。同社は2025年に駐在員事務所を開設し、現地の食品市場を調査してきた。

新会社の本社所在地はインド共和国ハリヤナ州、資本金は1億1,500万インドルピー(約2億円)、出資比率はキユーピーグループ100%。同社はインドで販売を拡大し、ブランド認知の向上を図るとともに、現地の食文化に合わせたメニュー提案を通じて食の発展に貢献する方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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