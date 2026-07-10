LAホールディングス、長期経営計画を発表、2031年12月期に売上高1,030億円目指す

■経常利益220億円、総資産2,100億円へ、DX新築不動産を成長ドライバーに

LAホールディングス<2986>(東証グロース・名証プレミア・福証本則・札証本則)は7月9日、2026年12月期から2031年12月期までの6年間を対象とする長期経営計画「LA Next Stage 2031」を発表した。2031年12月期に売上高1,030億円、営業利益260億円、経常利益220億円、当期純利益152億円、総資産2,100億円を目指す。

同計画は「金利ある世界を、成長の好機に」を基本コンセプトに掲げる。DX新築不動産事業を主な成長ドライバーとし、コア事業の拡充、M&A・資本提携による成長加速、財務基盤の強化、株主還元の充実を進める。2026年12月期は、DX不動産価値向上事業の大規模案件の収益貢献を背景に、売上高610億円、経常利益167億円を見込む。

2026年第2四半期以降に売上計上を見込む開発案件パイプラインは累計約1,704億円、63件まで積み上がった。このうち2026年12月期第2四半期以降の売上計上予定は423億円、16件である。財務面では自己資本比率35%以上、D/Eレシオ2倍未満を財務規律とし、配当性向40%目標と自己資本配当率(DOE)6%下限を掲げる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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