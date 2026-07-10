スギホールディングス、GIC向け第三者割当で160億円調達へ、DX・AI投資とM&Aに充当

■新中期経営計画の成長投資を加速、希薄化率は2.67%

スギホールディングス<7649>(東証プライム・名証プレミア)は7月9日、GIC Private Limitedを割当予定先とする第三者割当による新株式発行を決議したと発表した。発行新株式数は508万2000株、発行価額は1株3195円、払込期日は7月27日。差引手取概算額は160億843万9600円となる。

同社は、関東・中部・関西・北陸信州エリアを中心に2321店舗を展開するドラッグストア・調剤併設型店舗を中核事業とする。調達資金は、店舗の出店及び既存店舗の改装投資に40億843万9600円、DX・AI関連投資に80億円、戦略的投資及びM&Aに40億円を充当する計画だ。

同社は、業界再編が進むなかで、M&Aを含む非連続的成長に対応できる財務基盤の構築と、グローバル機関投資家を加えた株主構成の充実を狙う。発行済株式総数に対する希薄化率は2.67%。2027年2月期通期連結業績予想への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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