ジェリービーンズグループ、株主優待を拡充、新制度「株主優待ガチャ」導入

■出品商品数を約5倍に拡大、中長期保有特典や特別クーポンも強化

ジェリービーンズグループ<3070>(東証グロース)は7月9日、現行の株主優待制度を変更・拡充するとともに、新たな株主優待制度を導入すると発表した。2026年7月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主を対象に適用する。

変更内容では、無料プレゼントやクーポンを使った割引商品の優待で、現在の出品商品数を約5倍に増やす。中長期保有特典は、1年継続保有への5,000円相当ポイントに追加で5,000ポイントを配布し、2年以上の継続保有にはさらに10,000ポイントを増額する。デイジークリニックオンラインでは、割引済み価格からさらに最大30%割引となる特別クーポンの利用を可能にする。

新制度として、5,000円から10万円までの割引クーポンを贈る「スペシャルオファーチケット」と、人気チケットや年間総額1,000万円相当の商品が当たる抽選企画「株主優待ガチャ」を導入する。子会社などのアーティストライブやスポーツイベントで、優先的なチケット確保や一部アーティストのファンクラブ無料加入も可能にする。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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