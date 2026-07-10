エステー、PALTAC株の公開買付け応募が成立、特別利益17億9400万円を計上へ

■保有全株33万9000株を売却、売却総額は22億5400万円

エステー<4951>(東証プライム)は7月9日、保有するPALTAC<8283>(東証プライム)の普通株式全てについて、メディパルホールディングスが実施する公開買付けに応募した結果、同買付けが成立したと発表した。公開買付けは7月7日に終了し、エステーが保有するPALTAC株33万9,000株全てが買い付けられる結果となった。

売却価格は1株当たり6,650円、売却総額は22億5,400万円である。決済の開始日は2026年7月14日。同社は6月19日に、同公開買付けへの応募と特別利益の計上見込みを公表していた。

同公開買付けの成立に伴い、エステーは2027年3月期の個別決算および連結決算で、投資有価証券売却益17億9,400万円を特別利益に計上する。2027年3月期の連結業績予想は、他の要因も含めて現在精査中であり、修正の必要性が生じた場合は速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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