ASTI、名証メイン市場への重複上場申請を決議、認知度向上と株式流動性向上へ

■東証スタンダードとの重複上場を目指す、承認可否と時期は未定

ASTI<6899>(東証スタンダード)は7月9日、同日開催の取締役会で名古屋証券取引所メイン市場へ上場申請することを決議したと発表した。現在は東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、承認された場合は東証スタンダード市場との重複上場となる。

同社は、企業価値の向上とガバナンスの強化を継続的に図るとともに、IR活動の拡充を通じて事業や成長に向けた取り組みの認知拡大を進めている。今回の名証メイン市場への上場申請は、より多くの投資家との接点を増やし、個人株主の増加と株式流動性の向上を図ることを主な目的とする。

名古屋証券取引所による承認の可否と時期は現時点で不確定であり、申請により上場が確約されるものではない。同社は、今回の重複上場への取り組みを含め、引き続きIR活動を充実させ、事業への理解を深めることを通じて企業価値向上を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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