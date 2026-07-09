マイクロソフト、ExcelとOutlookのAI処理を自社製「MAI」へ移行開始――OpenAI・Anthropicへの依存脱却へ

米マイクロソフト（Microsoft）が、ExcelやOutlookなどのOfficeアプリ内で行われるAI処理の一部を、従来のOpenAIやAnthropicのモデルから、自社開発のAIモデル「MAI」ファミリーへと静かに移行させ始めたことが報じられた。同社AI部門のCEOを務めるムスタファ・スレイマン（Mustafa Suleyman）氏は、明確な目標として「コスト削減」を掲げている。毎日Officeを利用する数億人のユーザーにとっては、短期的には使用感に変化はないとみられるが、AI業界の勢力図を塗り替える大きな一歩となる可能性がある。

■OpenAIとAnthropicに支払っていたコストを自社製AIで削減へ

Bloombergの報道と複数の二次情報によると、マイクロソフトは2026年7月7日（現地時間）、戦略的な節目を静かに迎えた。ExcelやOutlookの内部で毎週処理される数万件のAIプロンプトが、OpenAIやAnthropicのモデルではなく、マイクロソフト自社開発の「MAI」モデルによって処理されるようになったという。

この動きは実験的なものではなく、明確な意図を持った方向性である。マイクロソフトAIのCEOであるムスタファ・スレイマン氏は、明確な目標としてコスト削減を挙げており、同社の新しいモデルの背後にあるアーキテクチャは、単なる「自社開発か購入か」という枠組みを超えた経済合理性を実現している。

事情に詳しい匿名の関係者がBloombergに語ったところによると、これまでExcelやOutlookはAIリクエストの多くをOpenAIやAnthropicのモデルにルーティングしていたが、現在はその一部がマイクロソフト自社開発のMAIファミリーで実行されている。なお、マイクロソフトの広報担当者はコメントを控えている。

Copilot全体で処理される毎週数百万件のプロンプトに比べれば、数万件という規模はまだ控えめだ。しかし、その方向性こそが重要である。マイクロソフトは、メールの返信下書き、スレッドの要約、簡単なスプレッドシートの数式生成といった、大量かつ低複雑度の「コモディティ層」のAI処理をターゲットにし、これらを自社が完全に所有するモデルにルーティングしている。高度な推論が必要なタスクは引き続きOpenAIやAnthropicにルーティングされる可能性があるが、その下部にある膨大で反復的なインファレンス（推論）負荷を自社モデルに移行させることで、サードパーティへのAPI支払いを大幅に削減する狙いがある。

■1兆パラメータのモデルをスプレッドシートで安価に動かす仕組み

2026年6月2日の「Build 2026」で発表されたマイクロソフトのフラッグシップ推論モデル「MAI-Thinking-1」は、総パラメータ数が約1兆に達する、史上最大級のモデルの一つである。しかし、同モデルの技術レポートによると、1回の推論呼び出しでアクティブになるのはそのうち約350億パラメータのみだという。

これは単なる言葉の定義の問題ではない。MAI-Thinking-1は、疎な「Mixture of Experts（MoE：混合専門家）」アーキテクチャを採用している。ゲートネットワークが、入力された各リクエストを処理するのに最も適した専門サブネットワーク（エキスパート）にルーティングする。推論時に計算資源を消費するのは、アクティブ化されたエキスパートのみであり、残りの約9650億パラメータはアイドル状態のままで、電力を消費せず、呼び出しごとのコストも発生しない。

この経済的メリットこそが、マイクロソフトのコスト削減の主張に説得力を与えている。総パラメータ数1兆のモデルは、最先端の密結合モデルに匹敵する推論品質を提供しながら、350億パラメータのモデルと同等の推論コストで実行できる。これは単なるわずかな効率向上ではない。スレイマン氏がBuild 2026の基調講演で言及した「10倍のコスト効率」を実現するアーキテクチャ上の仕組みである。同氏は、マッキンゼー（McKinsey）のエンタープライズワークロード向けに調整されたMAIモデルが、モデルサイズごとの公開価格比較に基づき、約10分の1のコストでGPT-5.5を上回る品質を達成すると予測していた。

MAI-Thinking-1は、サードパーティモデルからの蒸留（ディスティレーション）を行わず、商業ライセンスを取得した約30兆トークンのデータでトレーニングされている。つまり、GPTやClaudeの出力を借用していないため、企業の顧客に対して明確なデータ来歴チェーンを提供できる。また、256,000トークンのコンテキストウィンドウにより、1回で約600ページのテキストを処理することが可能だ。

ただし、重要な注意点がある。マイクロソフトが主張する性能評価の多くは、同社が委託した評価に基づいている。マイクロソフトの独立した人間評価パートナーとされるSurgeが実施したブラインドテストでは、1,276のタスクにおいて評価者はAnthropicの「Claude Sonnet 4.6」よりもMAI-Thinking-1を好んだ。また、ソフトウェアエンジニアリングのベンチマークである「SWE-Bench Pro」において、マイクロソフトはMAI-Thinking-1が52.8%を記録し、コーディングにおいて「Claude Opus 4.6」に匹敵すると報告している。一方で、独立系ベンチマークアグリゲーターのBenchLM.aiは現在、追跡対象の124モデル中、MAI-Thinking-1を総合45位にランク付けしており、最も得意なカテゴリは指示追従（instruction following）としている。AI研究者のアンドレイ・カルパシー（Andrej Karpathy）氏は、2025年の振り返り投稿の中で、標準的なベンチマークが最先端モデルを信頼性高くランク付けできなくなっている「評価の危機」を指摘しており、自社委託の評価は決定的な判決ではなく、一つのシグナルとして捉えるべきだろう。

■スレイマン氏の明確な目標：Anthropicへの支出排除

スレイマン氏は先月のインタビューで、「Anthropicは非常に高価であり、多くの人々が緊急に代替手段を探していると思う。我々はAnthropicに多額の資金を支払っているため、我々の目標はそのコストを削減し、最終的には排除することだ」と述べていた。この発言は、マイクロソフトがBuild 2026でMAIのフルラインナップを発表する約1週間前の2026年6月になされたものである。

財務的な背景を見ると、このタイミングの重要性が際立つ。CNBCとWall Street Journalが報じた内部予測によると、Anthropicは2026年第2四半期に約109億ドル（約1兆7767億円、1ドル=163円換算）の売上高と、約5億5900万ドル（約911億円）の営業利益を見込んでおり、初の黒字四半期となる見通しだった。これらは監査済みの業績ではなく予測であり、Anthropicは投資家に対し、2026年後半に本格的な計算資源のコミットメントが開始されれば黒字は維持できない見込みであると明言している。それでも、同社は2026年6月1日に評価額9650億ドル（約157兆2950億円）で米証券取引委員会（SEC）に秘密裏にS-1（新規公開株式届出書）を提出しており、マイクロソフトが「Anthropicへの支出排除」を掲げたことは、IPOを控えた自社のポートフォリオ企業に対する宣戦布告とも言える。

■OpenAIとのパートナーシップにおける実質的な変化

マイクロソフトとOpenAIの関係は、2026年4月に実質的な再構築が行われた。再交渉された合意により、マイクロソフトによるOpenAIの知的財産（IP）に対する独占的ライセンスは終了し、OpenAIはAWSやGoogle Cloudなどの他のクラウドプロバイダーを通じて販売できるようになった。一方で、2032年まで続く非独占的ライセンスは維持されている。また、マイクロソフトはOpenAIへのレベニューシェア（収益分配）義務を解消し、OpenAIは2030年まで上限付きのレベニューシェア契約をマイクロソフトと維持することになった。

金融機関William Blairのアナリストであるジェイソン・エイダー（Jason Ader）氏は、この戦略的論理を次のように要約している。「2032年までのIP権利を確保することは、マイクロソフトのCopilot戦略の基盤を守る一方で、AzureがOpenAIのワークロードをめぐってより積極的に競争することを可能にする」。ニューヨーク大学スターン経営大学院のロバート・シーマンズ（Robert Seamans）教授は、これをマイクロソフトが「非常に重要なパートナーに依存し続けながらも、リスクヘッジを行っている状態」と表現した。

2032年の期限がAGI（人工一般知能）の宣言に左右されるものではなく、確定したカレンダー上の日付となったことで、マイクロソフトはOpenAI技術への割引アクセスの期限を把握している。現在MAIを構築しているのは、そのライセンスが切れた際に市場価格全額を支払うことに対するヘッジなのだ。

■Officeユーザーへの影響と、明かされていない真実

一般的なCopilotユーザーにとって、当面の使用感が変わる可能性は低い。マイクロソフトは、複雑な複数ステップの推論ワークフローではなく、受信トレイの要約、数式生成、簡単なグラフ作成といったコモディティタスクをMAIにルーティングしている。同社は一貫して、MAIの展開について、真の最先端インテリジェンスが必要なタスクではなく、「十分に実用的な」AIがうまく処理できるタスクをターゲットにしていると説明してきた。

しかし、懸念すべき点もある。マイクロソフトは、どのCopilotリクエストをどのモデルが処理しているかを公表しておきず、この切り替えが行われたことも発表していない。ExcelやOutlookでAIが処理したタスクを利用しているOfficeユーザーは、知らず知らずのうちにMAIからの回答を受け取っている可能性がある。テックメディア「The Decoder」の分析では、このモデル移行は「マイクロソフトが自社のコストを下げるために、ユーザーが同じ金額を支払ってより性能の低いAIを使うことになる可能性がある」と指摘されており、MAI-Thinking-1の正式な独立ベンチマークランキングが、人間の好みを反映したSurgeの評価よりも最先端モデルから大きく遅れをとっていることを挙げている。

マイクロソフトが表明しているロードマップはこのパターンをさらに広げる予定だ。数ヶ月以内にはTeamsにマイクロソフト製の文字起こしモデルが導入される見込みであり、同社はCopilotとAzure AI Foundryを、各プロンプトを最もコスト効率の良い適切な選択肢にルーティングするマルチモデルプラットフォームとして構築している。サティア・ナデラ（Satya Nadella）CEOが示唆したシナリオの一つでは、MAIモデルをデフォルトの階層とし、OpenAIやAnthropicのモデルは追加料金が必要なプレミアムアドオンとして提供される可能性がある。

■OpenAIとAnthropicの今後の立ち位置

最先端のAI研究所（フロンティア・ラボ）は、パートナーシップ契約自体を失っているわけではない。失っているのは「処理ボリューム」だ。毎日数億件にのぼるOfficeのインタラクションで発生する、膨大で反復的な推論負荷こそ、まさにMAIが吸収するように設計されている領域である。マイクロソフトの内部ルーティングによってそのボリュームを失うことは、契約違反にはならないが、モデルの普及スピードから予想されるよりも緩やかな売上成長曲線として現れることになる。

Anthropicにとって、スレイマン氏が掲げた目標の直接さは異例だ。マイクロソフトはAnthropicに50億ドル（約8150億円）を投資し、Azure Foundryを通じて顧客にClaudeを提供している。その一方で、同社はAnthropicへの支出排除を企業目標として掲げている。この緊張関係はAnthropicのIPOプロセスにも影響を与えることになり、主要顧客でありながらコスト削減の標的と宣言されたマイクロソフトの存在は、重要な開示事項となるだろう。

OpenAIにとって、その計算はより複雑だ。マイクロソフトとの割引パートナーシップは、モデルライセンスに関して2032年まで維持される。しかし、OpenAIは競合他社を通じて販売する権利を得た（現在AWSはAnthropicのClaudeと並んでOpenAIのモデルを提供している）。これは、マイクロソフトを通じた配信上の優位性がもはや独占的なものではなくなったことを意味する。マイクロソフトがMAIへのルーティングを増やすにつれ、提携関係自体は存続したとしても、Copilotのワークロードから得られるOpenAIの従量課金制API収益は圧縮されることになる。

このパターンはマイクロソフトに限ったことではない。Googleはサードパーティへのライセンス料が発生しない「Gemini」を垂直統合で所有しており、2026年第1四半期にはクラウドビジネスを前年同期比63%増で成長させた（Azureは40%増）。すべての主要なハイパースケーラーが同じプレイブックを実行している。すなわち、サードパーティのAI研究所を利用して配信網を構築し、利用データとインフラを蓄積した上で、高ボリュームのコモディティ層向けに独自のモデルを構築する。ディストリビューター（配信者）が競合相手になったのだ。最先端のAI研究所にとって、成長の原動力として期待していたコモディティボリュームこそが、最初に失うものになるかもしれない。

■注目ポイントQ&A

●ExcelやOutlook内のAIモデルが切り替わることで、ユーザーに影響はありますか？

日常的なタスクの多くにおいて、すぐに影響が出る可能性は低いです。マイクロソフトは、メールの要約や数式生成といった一般的な処理を自社製のMAIモデルにルーティングし、複雑な推論タスクは引き続きOpenAIやAnthropicのモデルに処理させています。ただし、現在ユーザー側からどのモデルが処理を行ったかを確認することはできません。また、独立したベンチマークではMAI-Thinking-1が最先端モデルに遅れをとっているという指摘もあります。

●MAI-Thinking-1が「中規模」とされながらも実用可能なのはなぜですか？

MAI-Thinking-1は、総パラメータ数が約1兆に達する巨大なモデルですが、1回の推論呼び出しでアクティブになるのは約350億パラメータのみという「Mixture of Experts（MoE）」アーキテクチャを採用しているためです。このアクティブなパラメータ数が「中規模」にあたり、推論コストを低く抑えつつ、必要な専門サブネットワークのみを動かすことで、高い推論品質と優れたコスト効率を両立しています。

●Anthropicの収益は実際に脅かされているのですか？

マイクロソフトが市場価格で購入しているコモディティ推論のボリュームが減少する直接的なリスクがあります。Anthropicは2026年第2四半期に約10.9億ドルの売上を予測しており、マイクロソフトはその大口顧客の一つです。スレイマン氏が掲げる「Anthropicへの支出排除」はこの取引を直接の標的にしています。AWSやGoogle Cloud経由での提供で一部相殺されるものの、マイクロソフトの配信規模を失う影響は小さくありません。

●2032年にマイクロソフトのOpenAIライセンスが切れるとどうなりますか？

2032年の期限以降、マイクロソフトがOpenAIのモデルを引き続き利用するには、新たな条件で再交渉するか、市場価格全額を支払う必要があります。現在マイクロソフトが自社製モデル「MAI」の開発を急いでいるのは、このライセンス終了時に備えたヘッジ（リスク回避）であり、自社で十分な性能のモデルを確保することで、将来的な交渉力を高める狙いがあります。

元記事: Microsoft’s In-House AI Takes Over Excel and Outlook, Squeezing OpenAI and Anthropic