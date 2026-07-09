Amazon Mechanical Turkが新規受付停止へ、AIに駆逐された「人工的・人工知能」の終焉

Amazon Web Services（AWS）が提供するクラウドソーシングプラットフォーム「Amazon Mechanical Turk（MTurk）」が、2026年7月30日をもって新規顧客の受け入れを停止することが明らかになった。米メディアのTechCrunchなどが報じた。AIのトレーニングデータを陰で支えてきた「人工的・人工知能（Artificial Artificial Intelligence）」の先駆者が、自ら育て上げたAI、そして労働者自身によるAIの利用によって役割を終えようとしている。

■ペテンの歴史に名を得て、ペテンの上に築かれたプラットフォーム

1769年、ハンガリーの技術者ヴォルフガング・フォン・ケンペレンが発表したチェスを指す機械は、ナポレオン・ボナパルトやベンジャミン・フランクリンを破り、ヨーロッパの宮廷を驚かせた。しかしその真相は、キャビネットの内部にチェスのマスター（人間）が隠れ、レバーを使って駒を操作しているというものだった。この「メカニカル・ターク（トルコ人の将棋指し）」は、テクノロジー史上最も見事な詐欺（ホークス）の一つとして知られている。

Amazonが2005年11月にクラウドソーシング市場を立ち上げた際、「Amazon Mechanical Turk」と名付けたのは意図的なユーモアだった。このサービスは、画像認識の検証、音声の文字起こし、不適切なコンテンツのフラグ立てなど、アルゴリズムでは処理できない細かなデジタルタスクをグローバルな労働者プールにアウトソーシングするものだった。クライアント企業から見れば、自社の製品がまるで高度な機械知能だけで動作しているかのように見せかけることができた。Amazonの社内チームは、これを「人工的・人工知能（Artificial Artificial Intelligence）」と呼んでいた。

このシステムにおいて、人間の労働力は意図的に不可視化されていた。労働者は名前ではなくID番号で管理され、依頼主とのコミュニケーションは完全に非人間化されていた。思想家のジェロン・ラニアー氏は2005年当時、MTurkの設計について「人々をソフトウェアコンポーネントのようにみなすことを可能にする」ものであり、「信じられないほどの低コストで、あたかもクラウドから魔法のように結果を取り出せるかのような感覚を与える」と指摘していた。

このモデルはその後10年間のビジネスモデルを定義することになった。労働者が得る報酬はタスクあたり1セントから数ドル程度だった。Haraらによる380万件のタスクを対象とした賃金分析によると、労働者の時間給中央値は約2ドル（約326円、1ドル=163円換算）にとどまり、米国の連邦最低賃金である7.25ドルを上回っていたのはわずか4%だった。労働者は独立した請負業者として分類され、最低賃金や残業代、福利厚生の適用外とされた。Amazonは完了したタスクごとに20%の手数料を徴収していた。

■機械学習パイプラインとAIの進化を支えたインフラ

MTurkは最初の10年間、ギグエコノミーの先駆者として機能したが、次の10年間はより重要な役割を担うことになった。大規模なAIモデルが必要とする「人間がアノテーション（注釈）を施したトレーニングデータ」を生成するための、主要な産業メカニズムとなったのだ。

教師あり機械学習には、人間によるラベル付け（「この画像には一時停止標識が含まれている」「この文章は否定的な感情を表している」など）が不可欠である。MTurkはその労働力を安価かつ大規模に提供した。Amazonが2018年に同プラットフォームを機械学習サービス「Amazon SageMaker」と統合したとき、MTurkは単なるギグワークの市場から、AIサプライチェーンの重要な構成要素へと再定義された。

特にMTurkは、大規模言語モデル（LLM）を人間の好みに合わせる技術である「人間のフィードバックによる強化学習（RLHF）」の主要なチャネルとなった。労働者が生成した膨大な比較データや評価データは、AIシステムの振る舞いを決定づける報酬モデルに組み込まれた。自然言語処理で広く引用されるベンチマークデータセット「SQuAD」の構築や、学術研究における被験者データの収集など、MTurkはAI産業の「耐力壁」として機能していた。

■労働者の33〜46%が「AIを使ってタスクを処理」していた現実

しかし、2023年6月に決定的な亀裂が生じた。スイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）のヴェニアミン・ヴェセロフスキー氏らによる研究論文が、完璧な「再帰的矛盾」を明らかにしたのだ。彼らがキーストローク検出と合成テキスト分類器を用いて分析したところ、抽象的な要約タスクにおいて、MTurk労働者の33%から46%がLLM（ChatGPTなど）を使ってタスクを完了し、それを「人間の成果物」として提出していたと推計された。

AIを訓練するために人間の知性を提供するはずのプラットフォームが、労働者がAIを使って「人間の知性をシミュレートする場所」へと変貌していた。同月に発表された別の研究（Gilardiら）では、ChatGPTによるテキストアノテーションの精度が、すでにMTurkの労働者を平均で約25パーセントポイント上回っており、コストは30分の1で済むことが示されていた。労働者がAIでシステムを欺き、一方でAI自体が人間の労働力より安価になったことで、MTurkの経済的優位性は両方向から崩壊した。

この事実は、2022年11月のChatGPT公開以降にMTurkで収集されたデータに基づくあらゆる研究、ベンチマーク、RLHFデータセットにおいて、その「人間のシグナル」が本当に人間のものであるかという重大な不確実性を生じさせている。研究者たちは、自分たちがモデルの訓練や評価に使ったラベルが、実はそのモデル自身によって生成されたものではないかという構造的な循環論法に直面している。

■AWSが提示する移行先と今後の展望

AWSの公式発表は極めて簡素であり、今回の決定は「慎重な検討」の結果であるとしている。既存の労働者や依頼主は「引き続き通常通りサービスを利用できる」とされているが、既存ユーザー向けの最終的なサービス終了日は発表されていない。

実質的な代替手段はすでに用意されている。Amazonが2018年に立ち上げた「SageMaker Ground Truth」は、アクティブラーニングアーキテクチャを採用しており、AIが自動ラベル付けを行い、確信度の低いケースのみを人間のレビューに回すハイブリッドシステムである。これにより、完全な手動アノテーションと比較して人間の労働力を最大70%削減できるという。また、管理サービスである「Ground Truth Plus」は、監査証跡や信頼性スコアなど、MTurkの匿名市場にはなかった品質管理レイヤーを提供する。

現在MTurkのアクティブなパイプラインを運用しているチームにとって、2026年7月30日は厳格な期限となる。この日以降は新規の依頼主アカウントの登録ができなくなるため、アノテーション容量の拡大や新規プロジェクトの立ち上げが必要なチームは、別の移行先を検討する必要がある。機械学習のデータラベリングであればSageMaker Ground Truthや、Scale AI、Labelboxなどの専門ベンダーが候補となる。学術研究目的であれば、ProlificやCloudResearchなどが代替候補となるが、MTurkほどのAPIの柔軟性や規模は備えていないとされる。

■注目ポイントQ&A

●AmazonはなぜMechanical Turkの新規受付を停止するのですか？

Amazonは「慎重な検討」以外の公的な理由を明らかにしていませんが、業界が匿名のオープンクラウドソーシングから、品質管理や監査証跡を備えた管理型ラベリングサービスへと移行していることが背景にあります。また、労働者の多くがタスク処理にAI（LLM）を使用し始め、人間によるデータとしての品質が担保できなくなったことも大きな要因とみられています。

●MTurkのデータを使用していた過去のAI研究への影響はありますか？

ChatGPTが公開された2022年11月以降にMTurkで収集されたデータに基づく研究やデータセットは、そのデータが本当に「人間の手によるものか」という不確実性を抱えることになります。労働者がAIを使って回答を生成していた可能性が指摘されており、研究分野全体でこの構造的な問題への体系的な検証はまだ行われていません。

●2026年7月30日の期限を過ぎると、既存ユーザーも使えなくなりますか？

いいえ、2026年7月30日は新規のアカウント登録（依頼主および労働者）の締め切り日です。既存のアカウントは引き続きプラットフォームを利用可能とされています。ただし、AWSの「メンテナンス移行（Services in Maintenance）」リストに入ったサービスは、新機能の追加がなく最小限の維持管理のみとなるため、事実上の段階的な終了プロセスに入ったとみられています。

元記事: Amazon Mechanical Turk Closes: AI Consumed the Platform It Was Built to Fake