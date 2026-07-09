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東証グロ－ス指数は3日ぶり反発、押し目買い入るが原油高や金利上昇が重しに
*16:43JST 東証グロ－ス指数は3日ぶり反発、押し目買い入るが原油高や金利上昇が重しに
東証グロース市場指数 922.62 ＋3.90／出来高 4億2867万株／売買代金 1228億円東証グロース市場250指数 715.54 ＋4.11／出来高 1億3775万株／売買代金 872億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3日ぶり反発。値上がり銘柄数は289、値下がり銘柄数は246、変わらずは52。前日8日の米株式市場でダウ平均は続落。トランプ大統領が対イラン停戦終了の可能性を警告したため原油価格や長期金利が上昇し、株価の重しとなった。ハイテクが支援しナスダックは上昇に転じ、主要指数は高安まちまちで終了した。今日のグロ－ス市場は買いが優勢だが上値の重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.68％安となった。昨日の米株式市場は主要指数によって高安まちまちだったが、ナスダック総合指数が小幅ながら反発したことが東京市場の株価の支えとなった。また、東証グロース市場指数は昨日までの続落で1.33％下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が大幅続落となったことが東京市場の株価の重しとなった。また、昨日の米株式市場では、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2.23％上昇したことから、今日の東京市場では東証プライムの主力半導体関連株に物色の矛先が向かい、新興市場での買いは限定的だった。さらに、中東情勢の先行き不透明感が強まり原油価格が上昇していることに加え、国内長期金利が一段と上昇したことが株価を抑える要因となった。こうした状況から、今日の新興市場は買いが優勢だが、上値は重い展開となった。個別では、米スペースX「スターシップ」を活用した月輸送サービスを開始すると発表したispace＜9348＞、エリアリンク＜8914＞が1株1340円でTOBを実施すると発表したストレージ王＜2997＞、「AI 導入支援コンソーシアム」を発足すると発表したビープラッツ＜4381＞、26年5月に子会社化したコラボテクノとの事業シナジー創出について発表したエイチエムコム＜265A＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やパワーエックス＜485A＞が上昇。値上がり率上位には、LiNKX＜584A＞、リベラウェア＜218A＞などが顔を出した。一方、26年11月期業績予想を上方修正し前日人気化したnote＜5243＞、北米市場でのRFIDソリューション事業の本格拡大が手掛かりとなり前日まで買い人気となったアスタリスク＜6522＞、臨時株主総会の基準日を22日に設定したと発表し前日大幅高となったSAAFHD＜1447＞、引き続き第三者割当による新株予約権発行が嫌気されたインフォメティス＜281A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やBUYSELL＜7685＞が下落。値下がり率上位には、イノバセル＜504A＞、サスメド＜4263＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4381|ビープラッツ | 232| 50| 27.47|
2| 584A|ＬｉＮＫＸ | 4090| 700| 20.65|
3| 218A|リベラウェア | 1293| 213| 19.72|
4| 9348|ｉｓｐａｃｅ | 508| 80| 18.69|
5| 2997|ストレージ王 | 1099| 150| 15.81|
6| 4424|Ａｍａｚｉａ | 316| 41| 14.91|
7| 485A|パワーエックス | 2000| 166| 9.05|
8| 5138|Ｒｅｂａｓｅ | 452| 36| 8.65|
9| 278A|テラドローン | 9500| 750| 8.57|
10| 4437|ＧＤＨ | 883| 63| 7.68|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6522|アスタリスク | 1900| -500| -20.83|
2| 5243|ｎｏｔｅ | 2010| -279| -12.19|
3| 504A|イノバセル | 468| -63| -11.86|
4| 1447|ＳＡＡＦＨＤ | 387| -52| -11.85|
5| 4263|サスメド | 696| -85| -10.88|
6| 7063|バードマン | 85| -8| -8.60|
7| 4258|網屋 | 4240| -395| -8.52|
8| 4881|ファンペップ | 69| -6| -8.00|
9| 7806|ＭＴＧ | 7470| -630| -7.78|
10| 7352|ＴＷＯＳＴ | 399| -31| -7.21|《SK》
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