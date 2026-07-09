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出来高変化率ランキング（14時台）～ユニソルHD、Ｄｅｆコンサルなどがランクイン
*15:05JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ユニソルHD、Ｄｅｆコンサルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月9日 14:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2090＞ ＮＺＡＭ米７Ｈ 4740 221111.858 315.63% -0.0016%
＜7128＞ ユニソルＨＤ 687900 142628.18 274.4% 0.1297%
＜4833＞ Ｄｅｆコンサル 15864100 151421.66 231.48% -0.0588%
＜2845＞ ＮＦナスヘッジ 51154 24881.365 225.85% 0.0071%
＜2017＞ ｉＦＪＰＸ１５０ 298045 78758.084 223.85% -0.0066%
＜381A＞ ｉＦ米債３５ 40774 13825.552 187.76% -0.0008%
＜8914＞ エリアリンク 655500 96819.5 182.09% 0.0733%
＜6469＞ 放電精密 639000 365438.78 168.9% -0.0766%
＜2568＞ 上場ＮＳＱ 116076 226472.376 164.36% 0.007%
＜3753＞ フライト 939100 43401.9 163.77% 0.0877%
＜1473＞ Ｏｎｅトピクス 132480 138077.474 159.39% -0.0002%
＜9619＞ イチネンＨＤ 89700 51135.82 152.67% 0.0385%
＜7921＞ ＴＡＫＡＲＡ＆Ｃ 220700 208890 143.16% 0.0802%
＜2254＞ ＧＸ中国ＥＶ 86856 120659.742 130.15% -0.0227%
＜237A＞ ｉＳ米債２５ 1199560 60797.681 116.22% -0.0261%
＜5885＞ ジーデップ 58700 58065.98 114.11% 0.0393%
＜1348＞ ＭＸＳトピクス 303842 507094.034 111.63% 0.0007%
＜1967＞ ヤマト 58600 39318.5 109.25% 0.016%
＜4382＞ ＨＥＲＯＺ 113400 29291.02 109.02% -0.0251%
＜281A＞ インフォメティス 614400 215360.84 108.7% -0.0655%
<2670> ＡＢＣ マート 2779600 233383093% 1.0605%
<4722> フューチャー 768100 492998.42 104.24% 0.0214%
<2345> ＨＯＤＬ１ 530600 22381.38 101.72% -0.0588%
<1547> 上場米国 39151 268840.853 101.69% 0.0015%
<5711> 三菱マ 2926700 4390653.24 97.46% -0.0719%
<3864> 三菱紙 279700 115185.38 97.38% -0.0078%
<238A> 米債２５Ｈ 1677700 73264.891 96.24% -0.0284%
<4881> ファンペップ 1576300 35286.6 92.83% -0.04%
<1308> 上場ＴＰＸ 1451499 2262128.039 92.49% -0.0026%
<2632> ＭＸＳナ１００ヘ 8849 57651.725 91.84% 0.005%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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