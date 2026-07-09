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出来高変化率ランキング（14時台）～ユニソルHD、Ｄｅｆコンサルなどがランクイン

2026年7月9日 15:05

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記事提供元：フィスコ

*15:05JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ユニソルHD、Ｄｅｆコンサルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月9日　14:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2090＞ ＮＺＡＭ米７Ｈ　　 4740 　221111.858　 315.63% -0.0016%
＜7128＞ ユニソルＨＤ　　　　687900 　142628.18　 274.4% 0.1297%
＜4833＞ Ｄｅｆコンサル　　　15864100 　151421.66　 231.48% -0.0588%
＜2845＞ ＮＦナスヘッジ　　　51154 　24881.365　 225.85% 0.0071%
＜2017＞ ｉＦＪＰＸ１５０　　298045 　78758.084　 223.85% -0.0066%
＜381A＞ ｉＦ米債３５　　　　40774 　13825.552　 187.76% -0.0008%
＜8914＞ エリアリンク　　　　655500 　96819.5　 182.09% 0.0733%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　639000 　365438.78　 168.9% -0.0766%
＜2568＞ 上場ＮＳＱ　　　　　116076 　226472.376　 164.36% 0.007%
＜3753＞ フライト　　　　　　939100 　43401.9　 163.77% 0.0877%
＜1473＞ Ｏｎｅトピクス　　　132480 　138077.474　 159.39% -0.0002%
＜9619＞ イチネンＨＤ　　　　89700 　51135.82　 152.67% 0.0385%
＜7921＞ ＴＡＫＡＲＡ＆Ｃ　　220700 　208890　 143.16% 0.0802%
＜2254＞ ＧＸ中国ＥＶ　　　　86856 　120659.742　 130.15% -0.0227%
＜237A＞ ｉＳ米債２５　　　　1199560 　60797.681　 116.22% -0.0261%
＜5885＞ ジーデップ　　　　　58700 　58065.98　 114.11% 0.0393%
＜1348＞ ＭＸＳトピクス　　　303842 　507094.034　 111.63% 0.0007%
＜1967＞ ヤマト　　　　　　　58600 　39318.5　 109.25% 0.016%
＜4382＞ ＨＥＲＯＺ　　　　　113400 　29291.02　 109.02% -0.0251%
＜281A＞ インフォメティス　　614400 　215360.84　 108.7% -0.0655%
<2670> ＡＢＣ　　　　　　　マート 　2779600　 233383093% 1.0605%
<4722> フューチャー　　　　768100 　492998.42　 104.24% 0.0214%
<2345> ＨＯＤＬ１　　　　　530600 　22381.38　 101.72% -0.0588%
<1547> 上場米国　　　　　　39151 　268840.853　 101.69% 0.0015%
<5711> 三菱マ　　　　　　　2926700 　4390653.24　 97.46% -0.0719%
<3864> 三菱紙　　　　　　　279700 　115185.38　 97.38% -0.0078%
<238A> 米債２５Ｈ　　　　　1677700 　73264.891　 96.24% -0.0284%
<4881> ファンペップ　　　　1576300 　35286.6　 92.83% -0.04%
<1308> 上場ＴＰＸ　　　　　1451499 　2262128.039　 92.49% -0.0026%
<2632> ＭＸＳナ１００ヘ　　8849 　57651.725　 91.84% 0.005%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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