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出来高変化率ランキング（13時台）～エリアリンク、ヤマトなどがランクイン

2026年7月9日 13:56

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記事提供元：フィスコ

*13:56JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エリアリンク、ヤマトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月9日　13:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2090＞ NZAM米7H　　 　4740 　221111.858　 315.63% -0.0016%
＜7128＞ ユニソルHD　　　 　464500 　142628.18　 233.72% 0.1617%
＜4833＞ Defコンサル　　 　14779100 　151421.66　 224.56% 0%
＜2017＞ iFJPX150　 　242045 　78758.084　 199.46% -0.0053%
＜381A＞ iF米債35　　　 　40774 　13825.552　 187.76% -0.0008%
＜8914＞ エリアリンク　　　 　641300 　96819.5　 179.39% 0.0721%
＜6469＞ 放電精密　　　　　 　590900 　365438.78　 159.48% -0.054%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　110978 　226472.376　 158.77% 0.0072%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　 　26032 　24881.365　 143.88% 0.0071%
＜9619＞ イチネンHD　　　 　79100 　51135.82　 136.90% 0.0489%
＜3753＞ フライト　　　　　 　747300 　43401.9　 135.22% 0.0994%
＜2254＞ GX中国EV　　　 　86764 　120659.742　 130.02% -0.0253%
＜7921＞ TAKARA＆C　 　199200 　208890　 129.96% 0.0713%
＜237A＞ iS米債25　　　 　1178070 　60797.681　 114.01% -0.0267%
＜5885＞ ジーデップ　　　　 　52600 　58065.98　 100.88% 0.0347%
＜4382＞ HEROZ　　　　 　101800 　29291.02　 96.14% -0.0265%
＜281A＞ インフォメティス　 　551400 　215360.84　 95.71% -0.0539%
＜1547＞ 上場米国　　　　　 　36867 　268840.853　 94.49% 0.0011%
＜3864＞ 三菱紙　　　　　　 　271300 　115185.38　 93.74% -0.0049%
＜4722＞ フューチャー　　　 　693700 　492998.42　 91.96% 0.0329%
<2632> MXSナ100ヘ　 　8849 　57651.725　 91.84% 0.005%
<1967> ヤマト　　　　　　 　50400 　39318.5　 91.29% 0.015%
<1484> One設備　　　　 　47680 　59452.396　 89.05% -0.0079%
<5711> 三菱マ　　　　　　 　2591300 　4390653.24　 83.30% -0.0712%
<2670> ABCマート　　　 　2292500 　2333830.93　 83.30% -0.1056%
<1655> iS500米　　　 　2735350 　1237643.92　 77.99% 0.0009%
<2395> 新日科学　　　　　 　368800 　207746.44　 75.62% 0.0188%
<4881> ファンペップ　　　 　1349600 　35286.6　 74.24% -0.0666%
<238A> 米債25H　　　　 　1384800 　73264.891　 73.88% -0.0299%
<3391> ツルハHD　　　　 　4529800 　4852130.3　 73.48% 0.0359%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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