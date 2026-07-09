関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～エリアリンク、ヤマトなどがランクイン
*13:56JST 出来高変化率ランキング（13時台）～エリアリンク、ヤマトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月9日 13:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2090＞ NZAM米7H 4740 221111.858 315.63% -0.0016%
＜7128＞ ユニソルHD 464500 142628.18 233.72% 0.1617%
＜4833＞ Defコンサル 14779100 151421.66 224.56% 0%
＜2017＞ iFJPX150 242045 78758.084 199.46% -0.0053%
＜381A＞ iF米債35 40774 13825.552 187.76% -0.0008%
＜8914＞ エリアリンク 641300 96819.5 179.39% 0.0721%
＜6469＞ 放電精密 590900 365438.78 159.48% -0.054%
＜2568＞ 上場NSQ 110978 226472.376 158.77% 0.0072%
＜2845＞ NFナスヘッジ 26032 24881.365 143.88% 0.0071%
＜9619＞ イチネンHD 79100 51135.82 136.90% 0.0489%
＜3753＞ フライト 747300 43401.9 135.22% 0.0994%
＜2254＞ GX中国EV 86764 120659.742 130.02% -0.0253%
＜7921＞ TAKARA＆C 199200 208890 129.96% 0.0713%
＜237A＞ iS米債25 1178070 60797.681 114.01% -0.0267%
＜5885＞ ジーデップ 52600 58065.98 100.88% 0.0347%
＜4382＞ HEROZ 101800 29291.02 96.14% -0.0265%
＜281A＞ インフォメティス 551400 215360.84 95.71% -0.0539%
＜1547＞ 上場米国 36867 268840.853 94.49% 0.0011%
＜3864＞ 三菱紙 271300 115185.38 93.74% -0.0049%
＜4722＞ フューチャー 693700 492998.42 91.96% 0.0329%
<2632> MXSナ100ヘ 8849 57651.725 91.84% 0.005%
<1967> ヤマト 50400 39318.5 91.29% 0.015%
<1484> One設備 47680 59452.396 89.05% -0.0079%
<5711> 三菱マ 2591300 4390653.24 83.30% -0.0712%
<2670> ABCマート 2292500 2333830.93 83.30% -0.1056%
<1655> iS500米 2735350 1237643.92 77.99% 0.0009%
<2395> 新日科学 368800 207746.44 75.62% 0.0188%
<4881> ファンペップ 1349600 35286.6 74.24% -0.0666%
<238A> 米債25H 1384800 73264.891 73.88% -0.0299%
<3391> ツルハHD 4529800 4852130.3 73.48% 0.0359%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク