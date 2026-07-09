*13:18JST 個人投資家向け銘柄ランキングー割安かつ財務に余力のある伸びしろ企業はー（1）

■要約

本レポートは、全上場企業の中から「株価が割安な水準にあり（PBR・PERが低い）」「手元資金に余裕があり（ネットキャッシュがプラス）」という条件を満たす企業を抽出し（2026年6月25日時点）、その中でも特に企業価値の向上余地が大きいと考えられる銘柄を、公表されている実データを使って評価した結果をまとめたものである。

評価は、(1)事業の戦略的価値（成長産業・コア産業に属しているか）、(2)財務の活用余地（利益率や手元資金の使われ方に改善の余地があるか）、(3)株主構成（特定の大株主に偏らず分散しているか）の3つの観点で行った。

評価結果は、総合ランキング1位がアイコム＜6820＞、2位がキクカワエンタープライズ＜6346＞、3位が和井田製作所＜6158＞となった。上位には、PBRが1倍を大きく下回る割安水準にありながら、時価総額の半分前後に及ぶ潤沢な手元資金と、成長・戦略産業に属する事業基盤を併せ持つ企業が並んだ。こうした企業は、株主還元の強化や資本効率の改善といった「次の一手」が打たれれば、市場からの再評価につながる可能性を秘めている。

1. なぜ「割安 × 好財務 × 株主分散」に注目するのか

株式投資のリターンには「値上がり益（キャピタルゲイン）」と「配当・優待などのインカムゲイン」があるが、キャピタルゲインにおいて「市場からの再評価」による株価の見直しは重要となる。本来の企業価値に対して株価が割安に放置されている企業が、配当を増やしたり、自社株買いを行ったり、余っている現金を成長投資に振り向けたりすると、市場の評価が一気に変わることがある。そして近年、こうした「眠っている価値」に着目し、企業に資本効率の改善を促すアクティビストの存在感が増している。

本レポートでは、そうした「見直しのきっかけが生まれやすい」企業を見つけるために、次の3つの観点で銘柄を評価した。

（1）財務に活用余地があるか？

ROE（自己資本利益率）の低さと、時価総額に対する手元資金（ネットキャッシュ）の大きさで評価

利益率が低く現金が積み上がっている企業ほど、還元強化や投資による「伸びしろ」が大きい（30点）

（2）事業に戦略的な価値があるか？

半導体・電機・精密・情報通信・医薬品など、成長性や独自技術を持つコア産業に属するかで評価

事業そのものに価値があれば、株価の見直し余地も大きい（30点）

（3）株主構成は分散しているか？

最大株主の保有比率や、グループ・創業家による実質的な保有を考慮して評価

特定の支配株主がいない（=安定多数株主が不在の）企業は、資本市場からの提案や対話が経営に反映されやすく、変化が起きる可能性がある（40点）

2. 対象銘柄と評価方法

（1）評価対象

全上場企業のうち、以下の割安・好財務条件を満たす804社（2026年6月25日時点）

条件：PBR1倍以下かつPER15倍以下、またはPBR×PER15倍以下。いずれもネットキャッシュがプラスであること

なお、銀行業は、業態の特性上「手元現金」が預金（顧客から預かった資金）であり、本指標になじまないため対象外としている

データ出所：フィスコ取得データ、各社公表データ

（2）評価項目と手法（いずれも2026年6月25日時点のデータを使用）

・コア業種（30点）

成長・戦略産業に属する企業を高く評価（電機・精密・情報通信・医薬品・輸送用機器等）

財務省から開示されている「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト」からコア業種に分類される企業をスクリーニング

・財務活用余地（30点）

ROEの低さ（改善余地の大きさ）＋ネットキャッシュ／時価総額（手元資金の厚み）

・株主構成（40点）

最大株主の保有比率（分散しているほど高評価）

グループ企業・創業家による合算保有や、信託・カストディ名義の分散度も加味

（3）スコアリング方法

各観点を配点に基づき採点し、合計100点満点で総合点を算出。時価総額が大きい企業ほど経営に変化を起こすハードルが高くなるため、規模に応じた調整係数を適用した。

「個人投資家向け銘柄ランキングー割安かつ財務に余力のある伸びしろ企業はー（2）」へ続く《FA》