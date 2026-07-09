*13:09JST No.1---SNS就活・サイト構築・受電代行の3サービスを新たに提供開始

No.1＜3562＞は6日、これまで顧客企業ごとに専任のビジネスコンサルタントが寄り添う伴走支援型の経営・IT支援サービス「No.1ビジネスサポート」を展開していたが、主力サービスである採用支援「採用アシスタント」を深化・拡充、これにともない、若年層のSNS就活に対応したInstagram運用代行「ビジスタ」、Wixによる採用サイト制作「ビジサイト」、応募連絡の取りこぼしを防ぐ「受電代行サービス」の3つの新サービスを提供すると発表した。

「ビジスタ」は従来の求人媒体ではアプローチが困難だった若年層・未経験者層へ向け、企業の魅力を視覚的に訴求するInstagram運用代行サービス。「ビジサイト」は求人媒体だけでは伝えきれない詳細な労働環境や職場のリアリティを訴求する採用サイトを、ノーコードツール「Wix」でリーズナブルに構築。「受電代行サービス」は現場作業や運転が多く電話対応が難しい建設業・運送業などにおいて、求職者からの「大事な応募連絡の取り損ね」を防ぎ、採用における機会損失を排除することを目的としたサービス。従来の採用支援に、コンサルタントの深い企業理解を活かした3つの新サービスを拡充する。

人手不足が中小企業の存続において最大のボトルネックとなっている現在、同社の強みである全国の営業・サポートネットワーク、および顧客企業を深く知る「No.1ビジネスサポート」の専任コンサルタント体制を最大限に活かし、今回拡張した「採用アシスタント」の新サービスを通じて、中小企業が時代に即した強固な採用力を身につけられるよう包括的に支援していく。《KT》