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ビーロット 新築ホテル竣工・開業
記事提供元：フィスコ
*13:05JST ビーロット---新築ホテル竣工・開業
ビーロット＜3452＞は8日、沖縄県那覇市で賃貸用不動産（固定資産）として開発を進めていた新築ホテルが竣工を迎え、ホテル開業日が決定したことを発表した。
物件の名称はホテルリビングイン旭橋駅前EAST、所在地は那覇市泉崎、竣工は2026年6月、構造は鉄筋コンクリート造陸屋根10階建、敷地面積は186.33平方メートル、延床面積は791.88平方メートル、開業予定日は2026年7月15日。
那覇市のホテルマーケットは、国内旅行需要の堅調な推移に加え、航空路線の増便やインバウンド需要の回復を背景に、継続的な宿泊需要が高く、回復基調を強めている。
同社はこれまで那覇市において、1棟の新築ホテル開発と新築ホテル開発コンサルティング業務の実績を有しており、沖縄エリアにおける開発ノウハウを蓄積してきた。この物件は、那覇市で2棟目、固定資産としては初めてのホテル開発プロジェクトである。
同社では、中期経営計画の重点戦略の一つとして「固定資産の積み上げ」を掲げ、安定的な収益基盤の構築と中長期的な資産価値向上を目指し、固定資産の取得及び開発を推進している。
同社は今後も那覇市において、当該物件に続く新たな賃貸用不動産（固定資産）前提のホテル開発を予定しており、沖縄エリアにおける事業展開をさらに強化するとともに、観光・経済活性化に寄与する。《KT》
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