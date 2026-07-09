*12:46JST 日経平均は4日ぶり大幅反発、アドバンテストが1銘柄で約492円分押し上げ

9日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり80銘柄、値下がり143銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅反発。1361.50円高の68180.55円（出来高概算9億1217万株）で前場の取引を終えている。

8日の米国株式市場は指数によって高安まちまち。ダウ平均は576.76ドル安の52348.39ドル、ナスダックは51.96ポイント高の25870.65で取引を終了した。トランプ大統領が対イラン停戦終了の可能性を警告したため戦争再開を警戒し、寄り付き後、大幅安。原油価格や長期金利の上昇を嫌気した売り圧力も強まり、終日軟調に推移した。終盤にかけ、ハイテクが支援しナスダックは上昇に転じた。

米株式市場の動向を横目に、9日の日経平均は227.32円高の67046.37円と反発して取引を開始した。その後も上げ幅を広げる展開となった。ナスダックやSOX指数の上昇が、東京市場で人工知能（AI）関連株や主力半導体関連株の株価の支えとなった。また、日経平均は昨日までの3日続落で3000円近く下げたことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。さらに、国内小売・流通関連銘柄の四半期決算発表が増えており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、リクルートHD＜6098＞、TDK＜6762＞、村田製＜6981＞、ファナック＜6954＞、京セラ＜6971＞、スクリン＜7735＞、ディスコ＜6146＞、ソフトバンクG＜9984＞、レーザーテク＜6920＞、ファーストリテ＜9983＞などの銘柄が上昇。

一方、トヨタ自＜7203＞、テルモ＜4543＞、ソニーG＜6758＞、豊田通商＜8015＞、住友不＜8830＞、三菱商<8058>、スズキ<7269>、浜ゴム<5101>、ホンダ<7267>、ダイキン<6367>、コマツ<6301>、ブリヂストン<5108>、オリンパス<7733>、三井物<8031>、イオン<8267>などの銘柄が下落。

業種別では、電気機器、非鉄金属、サービス業などが上昇した一方で、ゴム製品、空運業、証券・商品先物取引業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約492円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、リクルートHD＜6098＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはトヨタ＜7203＞となり1銘柄で日経平均を約10円押し下げた。同2位はテルモ＜4543＞となり、ソニーG＜6758＞、豊田通商＜8015＞、住友不＜8830＞、三菱商<8058>、スズキ<7269>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 68180.55(+1361.50)

値上がり銘柄数 80(寄与度+1553.94)

値下がり銘柄数 143(寄与度-192.44)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 29585 2040 492.37

＜8035＞ 東エレク 71200 3850 387.18

＜285A＞ キオクシアHD 77940 6070 142.44

＜4062＞ イビデン 19970 870 58.33

＜5803＞ フジクラ 5059 235 47.27

＜6098＞ リクルートHD 12605 425 42.74

＜6762＞ TDK 3373 75 37.71

＜6981＞ 村田製作所 9460 433 34.84

＜6954＞ ファナック 6872 172 28.83

＜6971＞ 京セラ 3752 99 26.55

＜7735＞ SCREEN 17735 845 22.66

＜9984＞ ソフトバンクG 5791 28 22.53

＜6146＞ ディスコ 71590 3360 22.53

＜6920＞ レーザーテック 43050 1050 14.08

＜9983＞ ファーストリテ 87260 160 12.87

<4063> 信越化 6989 69 11.57

<7741> HOYA 24595 685 11.48

<6506> 安川電機 6958 322 10.79

<6963> ローム 5628 296 9.92

<6723> ルネサスエレクトロニ 4923 261 8.75



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜7203＞ トヨタ自動車 2823.5 -65.5 -10.98

＜4543＞ テルモ 2237.5 -39 -10.46

＜6758＞ ソニーG 3418 -50 -8.38

＜8015＞ 豊田通商 6069 -73 -7.34

＜8830＞ 住友不動産 3741 -107 -7.17

<8058> 三菱商事 4398 -66 -6.64

<7269> スズキ 2014.5 -45.5 -6.10

<5101> 横浜ゴム 7466 -310 -5.20

<7267> ホンダ 1501 -24 -4.83

<6367> ダイキン工業 25325 -135 -4.53

<6301> 小松製作所 6393 -132 -4.42

<5108> ブリヂストン 3552 -64 -4.29

<7733> オリンパス 1739.5 -30.5 -4.09

<8031> 三井物産 4596 -61 -4.09

<8267> イオン 1420.5 -34.5 -3.47

<2801> キッコーマン 1663.5 -19.5 -3.27

<4452> 花王 3290 -47 -3.15

<8801> 三井不動産 1514.5 -30 -3.02

<5713> 住友金属鉱山 7135 -170 -2.85

<8802> 三菱地所 4185 -82 -2.75《CS》