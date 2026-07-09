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出来高変化率ランキング（10時台）～ABCマート、Defコンサルなどがランクイン
*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ABCマート、Defコンサルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月9日 10:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4833＞ Defコンサル 10450800 151421.66 187.83% 0.098%
＜381A＞ iF米債35 40774 13825.552 187.76% -0.0008%
＜8914＞ エリアリンク 555800 96819.5 161.62% 0.0646%
＜2017＞ iFJPX150 124121 78758.084 116.78% -0.0066%
＜6469＞ 放電精密 403100 365438.78 112.32% -0.003%
＜237A＞ iS米債25 939250 60797.681 86.81% -0.0273%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 8141 57651.725 82.09% 0.0053%
＜1484＞ One設備 43940 59452.396 79.51% -0.0027%
＜1547＞ 上場米国 31496 268840.853 76.12% 0%
＜3864＞ 三菱紙 229000 115185.38 74.21% -0.0148%
＜281A＞ インフォメティス 446500 215360.84 70.99% -0.0712%
＜7921＞ TAKARA＆C 115200 208890 63.48% 0.028%
＜2568＞ 上場NSQ 46109 226472.376 54.22% 0.0062%
＜9619＞ イチネンHD 38700 51135.82 52.46% 0.0317%
＜1967＞ ヤマト 33600 39318.5 46.25% 0.034%
＜2624＞ iF225年4 45631 222945.958 46.21% 0.0146%
＜4881＞ ファンペップ 999600 35286.6 41.02% -0.0933%
＜2254＞ GX中国EV 37471 120659.742 34.8% -0.007%
＜2014＞ iS米連増 496950 112688.127 33.73% -0.0086%
＜3391＞ ツルハHD 3060400 4852130.3 31.72% 0.0357%
<5711> 三菱マ 1562000 4390653.24 29.56% -0.0655%
<4722> フューチャー 388700 492998.42 29.53% 0.0341%
<2555> 東証REIT 58290 80233.76 29.33% -0.0123%
<354A> iF高配50 21216 44062.507 28.01% -0.0066%
<1699> NF原油先 271740 226318.98 27.17% 0.0173%
<1655> iS500米 1654370 1237643.92 25.24% 0.0001%
<2395> 新日科学 227100 207746.44 24.93% 0.0303%
<2670> ABCマート 1254700 2333830.93 20.28% -0.1184%
<238A> 米債25H 812840 73264.891 19.22% -0.0261%
<2556> OneJリート 159680 215451.316 19.01% -0.0026%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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