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出来高変化率ランキング（10時台）～ABCマート、Defコンサルなどがランクイン

2026年7月9日 10:35

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記事提供元：フィスコ

*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ABCマート、Defコンサルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月9日　10:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4833＞ Defコンサル　　 10450800 　151421.66　 187.83% 0.098%
＜381A＞ iF米債35　　　　40774 　13825.552　 187.76% -0.0008%
＜8914＞ エリアリンク　　　　555800 　96819.5　 161.62% 0.0646%
＜2017＞ iFJPX150　　124121 　78758.084　 116.78% -0.0066%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　403100 　365438.78　 112.32% -0.003%
＜237A＞ iS米債25　　　　939250 　60797.681　 86.81% -0.0273%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　8141 　57651.725　 82.09% 0.0053%
＜1484＞ One設備　　　　　43940 　59452.396　 79.51% -0.0027%
＜1547＞ 上場米国　　　　　　31496 　268840.853　 76.12% 0%
＜3864＞ 三菱紙　　　　　　　229000 　115185.38　 74.21% -0.0148%
＜281A＞ インフォメティス　　446500 　215360.84　 70.99% -0.0712%
＜7921＞ TAKARA＆C　　115200 　208890　 63.48% 0.028%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　46109 　226472.376　 54.22% 0.0062%
＜9619＞ イチネンHD　　　　38700 　51135.82　 52.46% 0.0317%
＜1967＞ ヤマト　　　　　　　33600 　39318.5　 46.25% 0.034%
＜2624＞ iF225年4　　　45631 　222945.958　 46.21% 0.0146%
＜4881＞ ファンペップ　　　　999600 　35286.6　 41.02% -0.0933%
＜2254＞ GX中国EV　　　　37471 　120659.742　 34.8% -0.007%
＜2014＞ iS米連増　　　　　496950 　112688.127　 33.73% -0.0086%
＜3391＞ ツルハHD　　　　　3060400 　4852130.3　 31.72% 0.0357%
<5711> 三菱マ　　　　　　　1562000 　4390653.24　 29.56% -0.0655%
<4722> フューチャー　　　　388700 　492998.42　 29.53% 0.0341%
<2555> 東証REIT　　　　58290 　80233.76　 29.33% -0.0123%
<354A> iF高配50　　　　21216 　44062.507　 28.01% -0.0066%
<1699> NF原油先　　　　　271740 　226318.98　 27.17% 0.0173%
<1655> iS500米　　　　1654370 　1237643.92　 25.24% 0.0001%
<2395> 新日科学　　　　　　227100 　207746.44　 24.93% 0.0303%
<2670> ABCマート　　　　1254700 　2333830.93　 20.28% -0.1184%
<238A> 米債25H　　　　　812840 　73264.891　 19.22% -0.0261%
<2556> OneJリート　　　159680 　215451.316　 19.01% -0.0026%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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