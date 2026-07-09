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出来高変化率ランキング（9時台）～三菱マ、ビートなどがランクイン

2026年7月9日 10:10

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記事提供元：フィスコ

*10:10JST 出来高変化率ランキング（9時台）～三菱マ、ビートなどがランクイン
三菱マ＜5711＞がランクイン（9時45分時点）。大幅続落。2030年満期、並びに2032年
満期のCBを合計で700億円発行すると発表している。欧州やアジアを中心とする海外
市場で募集する。調達資金は金属リサイクル事業を中心とする事業構造への転換に
必要な投資に充当するもよう。潜在的な希薄化を懸念する動きが優勢。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月9日　9:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7176＞ シンプレクスF　　 100 　0　 400% 0%
＜9399＞ ビート　　　　　　　3746604 　7546.592　 225.76% 0.1818%
＜7709＞ クボテック　　　　　543500 　5762.52　 196.9% -0.0204%
＜381A＞ iF米債35　　　　40774 　13825.552　 187.76% -0.0008%
＜4833＞ Defコンサル　　　9151500 　151421.66　 172.51% 0.1176%
＜7614＞ オーエムツー　　　　5500 　3737.8　 137.01% 0.0025%
＜1656＞ iSコア米債　　　　418320 　44038.799　 121.51% -0.0109%
＜8260＞ 井筒屋　　　　　　　12000 　1374.74　 113.82% 0%
＜2017＞ iFJPX150　　111112 　78758.084　 103.28% -0.0073%
＜7625＞ ダイニング　　　　　7700 　1388.92　 83.17% 0.0154%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　8141 　57651.725　 82.09% 0.0053%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　309300 　365438.78　 79.87% -0.0386%
＜1484＞ One設備　　　　　43940 　59452.396　 79.51% -0.0027%
＜1547＞ 上場米国　　　　　　31096 　268840.853　 74.67% -0.0003%
＜237A＞ iS米債25　　　　796650 　60797.681　 67.98% -0.028%
＜3864＞ 三菱紙　　　　　　　215600 　115185.38　 67.48% -0.0098%
＜7057＞ エヌ・シー・エヌ　　1500 　898.08　 62.97% 0%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　46099 　226472.376　 54.2% 0.0086%
＜6029＞ アトラG　　　　　　191900 　17907　 50.26% 0.032%
<9619> イチネンHD　　　　36200 　51135.82　 45.48% 0.0385%
<2624> iF225年4　　　44485 　222945.958　 43.59% 0.0108%
<1967> ヤマト　　　　　　　31500 　39318.5　 39.61% 0.03%
<4881> ファンペップ　　　　983600 　35286.6　 39.4% -0.1066%
<2254> GX中国EV　　　　37470 　120659.742　 34.79% -0.0061%
<7524> マルシェ　　　　　　10500 　1179.14　 34.05% 0%
<2555> 東証REIT　　　　58220 　80233.76　 29.22% -0.0105%
<354A> iF高配50　　　　20635 　44062.507　 25.39% -0.0073%
<3391> ツルハHD　　　　　2855600 　4852130.3　 25.22% 0.0381%
＜5711＞ 三菱マ　　　　　　　1487200 　4390653.24　 24.94% -0.0677%
<1655> iS500米　　　　1640180 　1237643.92　 24.44% -0.0001%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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