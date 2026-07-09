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出来高変化率ランキング（9時台）～三菱マ、ビートなどがランクイン
*10:10JST 出来高変化率ランキング（9時台）～三菱マ、ビートなどがランクイン
三菱マ＜5711＞がランクイン（9時45分時点）。大幅続落。2030年満期、並びに2032年
満期のCBを合計で700億円発行すると発表している。欧州やアジアを中心とする海外
市場で募集する。調達資金は金属リサイクル事業を中心とする事業構造への転換に
必要な投資に充当するもよう。潜在的な希薄化を懸念する動きが優勢。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月9日 9:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7176＞ シンプレクスF 100 0 400% 0%
＜9399＞ ビート 3746604 7546.592 225.76% 0.1818%
＜7709＞ クボテック 543500 5762.52 196.9% -0.0204%
＜381A＞ iF米債35 40774 13825.552 187.76% -0.0008%
＜4833＞ Defコンサル 9151500 151421.66 172.51% 0.1176%
＜7614＞ オーエムツー 5500 3737.8 137.01% 0.0025%
＜1656＞ iSコア米債 418320 44038.799 121.51% -0.0109%
＜8260＞ 井筒屋 12000 1374.74 113.82% 0%
＜2017＞ iFJPX150 111112 78758.084 103.28% -0.0073%
＜7625＞ ダイニング 7700 1388.92 83.17% 0.0154%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 8141 57651.725 82.09% 0.0053%
＜6469＞ 放電精密 309300 365438.78 79.87% -0.0386%
＜1484＞ One設備 43940 59452.396 79.51% -0.0027%
＜1547＞ 上場米国 31096 268840.853 74.67% -0.0003%
＜237A＞ iS米債25 796650 60797.681 67.98% -0.028%
＜3864＞ 三菱紙 215600 115185.38 67.48% -0.0098%
＜7057＞ エヌ・シー・エヌ 1500 898.08 62.97% 0%
＜2568＞ 上場NSQ 46099 226472.376 54.2% 0.0086%
＜6029＞ アトラG 191900 17907 50.26% 0.032%
<9619> イチネンHD 36200 51135.82 45.48% 0.0385%
<2624> iF225年4 44485 222945.958 43.59% 0.0108%
<1967> ヤマト 31500 39318.5 39.61% 0.03%
<4881> ファンペップ 983600 35286.6 39.4% -0.1066%
<2254> GX中国EV 37470 120659.742 34.79% -0.0061%
<7524> マルシェ 10500 1179.14 34.05% 0%
<2555> 東証REIT 58220 80233.76 29.22% -0.0105%
<354A> iF高配50 20635 44062.507 25.39% -0.0073%
<3391> ツルハHD 2855600 4852130.3 25.22% 0.0381%
＜5711＞ 三菱マ 1487200 4390653.24 24.94% -0.0677%
<1655> iS500米 1640180 1237643.92 24.44% -0.0001%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
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