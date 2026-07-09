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「株式」ADR日本株ランキング～やや売り優勢、シカゴは大阪日中比30円高の67800円
*08:56JST 「株式」ADR日本株ランキング～やや売り優勢、シカゴは大阪日中比30円高の67800円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル162.53円換算）で、関西電力 ＜9433＞、ダイキン工業＜6367＞、テルモ＜4543＞などが下落し、やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比30円高の67800円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は576.76ドル安の52348.39ドル、ナスダックは51.96ポイント高の25870.65で取引を終了した。トランプ大統領が対イラン停戦終了の可能性を警告したため戦争再開を警戒し、寄り付き後、大幅安。原油価格や長期金利の上昇を嫌気した売り圧力も強まり、終日軟調に推移した。終盤にかけ、ハイテクが支援しナスダックは上昇に転じ、まちまちで終了。
8日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円71銭まで上昇後、162円42銭まで反落し、162円54銭引けた。トランプ米大統領が停戦終了の可能性を警告したため戦争再開による原油価格の上昇、年内の利上げ観測を受けた長期金利の上昇に伴うドル買いが強まった。その後、トランプ大統領が戦争長期化を否定したため、原油価格が伸び悩みドル買いも後退した。ユーロ・ドルは1.1391ドルまで下落後、1.1429ドルまで反発し、1.1420ドルで引けた。
NY原油先物8月限は続伸（NYMEX原油8月限終値：74.89 ↑4.45）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋4.45ドル（＋6.32％）の74.89ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（8日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5009 304
6.46
6762 (TTDKY) アドバンテスト 177.40 28833 1288
4.68
「ADR下落率上位5銘柄」（8日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2386 -163.5 -
6.41
9433 (KDDIY) 関西電力 6.76 2197 -95.5 -
4.17
■そのたADR（8日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 0.00 2324 -
6
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.25 0.22 6704 12
5
8035 (TOELY) 住友商事 38.40 -0.98 6241 -1
7
6758 (SONY.N) TDK 20.58 0.12 3345 4
7
9432 (NTTYY) KDDI 17.28 0.17 2809
1
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 -0.02 970 -21.
9
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.63 -0.31 4816 3
8
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.13 0.71 5893 13
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.01 5009 30
4
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.34 -0.48 6937 1
7
8001 (ITOCY) 丸紅 30.65 -277.75 498 -446
3
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.23 0.05 8313 6
3
8031 (MITSY) 東京エレク 212.21 3.46 68981 163
1
6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12190 1
0
4568 (DSNKY) 第一三共 16.75 -0.07 2722
5
9433 (KDDIY) 関西電力 6.76 -0.69 2197 -95.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.53 -0.11 937 -94
1
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.40 -0.40 1539 -5.
5
7267 (HMC.N) スズキ 50.82 -1.38 2065
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.03 -0.09 6186 -1
6
6902 (DNZOY) ファナック 20.57 -0.83 6686 -1
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.61 -0.87 7350
5
4661 (OLCLY) オリエンランド 15.92 0.08 2587 -1
5
8411 (MFG.N) オリックス 39.36 0.03 6397 2
0
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.60 -0.28 25355 -10
5
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.75 -0.22 5445 -
6
7741 (HOCPY) キヤノン 26.50 -0.12 4307 1
9
6503 (MIELY) 三菱電機 70.43 -1.53 5723 2
4
6981 (MRAAY) 日東電工 19.40 -0.22 3153 1
7
7751 (CAJPY) 任天堂 10.85 -0.22 7054 -3
1
6273 (SMCAY) SMC 21.81 -0.43 70896 39
6
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.88 -0.13 315 1.
9
6146 (DSCSY) ディスコ 42.70 -0.50 69400 117
0
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.42 -0.25 2019 -1
1
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.43 0.05 4458 -
6
6702 (FJTSY) 富士通 20.52 -0.29 3335 -1
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.11 -0.04 3611 -
5
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.49 0.04 2355 -1
5
8002 (MARUY) 三井物産 573.27 0.50 4659
2
6723 (RNECY) ルネサス 14.53 0.15 4723 6
1
6954 (FANUY) 京セラ 22.50 -0.43 3657
4
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.87 0.03 1859 -
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 26.31 -0.35 4276
9
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.19 -0.66 6532
7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.98 -0.16 3569 -
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.96 -0.06 2574 -
9
6857 (ATEYY) シスメックス 9.76 0.21 1586 -
6
4543 (TRUMY) テルモ 13.93 -0.29 2264 -12.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.02 0.20 1791 13.
5
（時価総額上位50位、1ドル162.53円換
算）《AN》
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