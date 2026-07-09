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7/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:44JST 7/9
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（25870.65、+51.96）
・SOX指数は上昇（12574.97、+274.45）
・シカゴ日経225先物は上昇（67800、+990）
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（66819.05、-1437.91）
・NYダウは下落（52348.39、-576.76）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・6月マネーストック
・6月東京オフィス空室率
・6月工作機械受注(6月)
・7月地域経済報告(さくらリポート)(日本銀行)
・日銀支店長会議
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・6月米国中古住宅販売件数
・6月中国消費者物価指数
・6月中国生産者物価指数
・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(6月会合)
・6月中国資金調達総額(15日までに)
・6月中国マネーサプライ(15日までに)
・6月中国元建て新規貸出残高(15日までに)
・ユーロ圏財務相会合
・米国ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加
・米国ダラス連銀総裁がパネル討論会の進行役を担当《YY》
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