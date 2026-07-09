*08:44JST 7/9

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（25870.65、+51.96）

・SOX指数は上昇（12574.97、+274.45）

・シカゴ日経225先物は上昇（67800、+990）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（66819.05、-1437.91）

・NYダウは下落（52348.39、-576.76）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・6月マネーストック

・6月東京オフィス空室率

・6月工作機械受注(6月)

・7月地域経済報告(さくらリポート)(日本銀行)

・日銀支店長会議

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・6月米国中古住宅販売件数

・6月中国消費者物価指数

・6月中国生産者物価指数

・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(6月会合)

・6月中国資金調達総額(15日までに)

・6月中国マネーサプライ(15日までに)

・6月中国元建て新規貸出残高(15日までに)

・ユーロ圏財務相会合

・米国ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加

・米国ダラス連銀総裁がパネル討論会の進行役を担当《YY》