*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 GO、荒川化学工業、インフロニアHDなど

銘柄名<コード>8日終値⇒前日比

アサヒ＜2502＞ 1660.5 +50

26年12月期営業利益59.8％増予想。

ライフコーポ＜8194＞ 2484 -158

第1四半期営業利益6.9％減。

AIフュージョンキャピタルグループ＜254A＞ 1134 +124

特別株主優待を発表。

SAAFHD＜1447＞ 439 +74

臨時株主総会の基準日を22日に設定。

GO＜581A＞ 2611 +111

訪日外国人観光客向けアプリでタクシー手配機能を提供。

インフォメティス＜281A＞ 519 -100

第三者割当による新株予約権発行。

荒川化学工業＜4968＞ 2101 +150

AI関連の一角として25日線レベルで押し目買い優勢。

GMOインターネット＜4784＞ 500 +33

リモートMCPサーバーの提供開始が伝わる。

タツモ＜6266＞ 4630 +230

特に材料ないが半導体関連では異彩高。

GMOインターネットグループ＜9449＞ 3838 +163

自社株買い発表以降は上値追いが続く。

あいちFG＜7389＞ 1542 +70

国内長期金利上昇で銀行株買い続く。

インフロニアHD＜5076＞ 2874 +104.5

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。

INPEX＜1605＞ 3388 +107

ホルムズ海峡での緊張再燃で原油価格が上昇。

東京電力HD＜9501＞ 479.9 +17.6

資本提携の行方見極めへ買い戻しも。

第四北越FG＜7327＞ 2264 +59

7日は投資判断格下げなどで売り優勢となったが。

サンウェルズ＜9229＞ 154 -9

リバウンド一巡感から戻り売り優勢。

太陽誘電＜6976＞ 14965 -1390

AI関連には全般売り優勢の流れ継続。

ダイヘン＜6622＞ 14790 -1210

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。

TOWA＜6315＞ 2928 -177

半導体関連も引き続き上値重い。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 4240 -230

半導体関連として地合い悪化の影響反映。

ジャパンマテリアル<6055> 2474 -166

中小型の半導体関連として売り。

ダブル・スコープ<6619> 176 -11

地合い軟調な中で信用買い方の手じまい売り。

大真空<6962> 838 -37

AIインフラ関連として売り優勢の流れが続く。

JVCケンウッド<6632> 1095.5 -60.5

戻り売りなどの需給要因が中心。《CS》