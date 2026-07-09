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前日に動いた銘柄 part1 GO、荒川化学工業、インフロニアHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 GO、荒川化学工業、インフロニアHDなど
銘柄名<コード>8日終値⇒前日比
アサヒ＜2502＞ 1660.5 +50
26年12月期営業利益59.8％増予想。
ライフコーポ＜8194＞ 2484 -158
第1四半期営業利益6.9％減。
AIフュージョンキャピタルグループ＜254A＞ 1134 +124
特別株主優待を発表。
SAAFHD＜1447＞ 439 +74
臨時株主総会の基準日を22日に設定。
GO＜581A＞ 2611 +111
訪日外国人観光客向けアプリでタクシー手配機能を提供。
インフォメティス＜281A＞ 519 -100
第三者割当による新株予約権発行。
荒川化学工業＜4968＞ 2101 +150
AI関連の一角として25日線レベルで押し目買い優勢。
GMOインターネット＜4784＞ 500 +33
リモートMCPサーバーの提供開始が伝わる。
タツモ＜6266＞ 4630 +230
特に材料ないが半導体関連では異彩高。
GMOインターネットグループ＜9449＞ 3838 +163
自社株買い発表以降は上値追いが続く。
あいちFG＜7389＞ 1542 +70
国内長期金利上昇で銀行株買い続く。
インフロニアHD＜5076＞ 2874 +104.5
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。
INPEX＜1605＞ 3388 +107
ホルムズ海峡での緊張再燃で原油価格が上昇。
東京電力HD＜9501＞ 479.9 +17.6
資本提携の行方見極めへ買い戻しも。
第四北越FG＜7327＞ 2264 +59
7日は投資判断格下げなどで売り優勢となったが。
サンウェルズ＜9229＞ 154 -9
リバウンド一巡感から戻り売り優勢。
太陽誘電＜6976＞ 14965 -1390
AI関連には全般売り優勢の流れ継続。
ダイヘン＜6622＞ 14790 -1210
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格下げ。
TOWA＜6315＞ 2928 -177
半導体関連も引き続き上値重い。
テクセンドフォトマスク＜429A＞ 4240 -230
半導体関連として地合い悪化の影響反映。
ジャパンマテリアル<6055> 2474 -166
中小型の半導体関連として売り。
ダブル・スコープ<6619> 176 -11
地合い軟調な中で信用買い方の手じまい売り。
大真空<6962> 838 -37
AIインフラ関連として売り優勢の流れが続く。
JVCケンウッド<6632> 1095.5 -60.5
戻り売りなどの需給要因が中心。《CS》
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