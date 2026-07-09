アズワン、6月単体売上高13.9%増、研究・設備投資需要が継続し主要3分野増収

■大手企業の購買活動が活発、1日あたり売上高も8.7%増

アズワン<7476>(東証プライム)は7月8日、2026年6月度単体月次業績速報を発表した。6月の単体売上高は前年同月比13.9%増となり、1日あたり売上高も8.7%増だった。研究・産業・医療の現場で使う機器や消耗品を扱う総合商社として、大手企業を中心に活発な購買活動が続いた。

中東情勢により特需が生じていた手袋・プラスチック消耗品類の買込み需要や、インフレ進行を見越した前倒し受注は落ち着いた。一方で、好調な企業業績や旺盛な研究・設備投資を背景に、需要は底堅く推移した。

分野別では、ラボラトリーが14.1%増、インダストリーが12.8%増、メディカルが8.3%増となり、主要3分野すべてで増収となった。医療機関では経営環境が厳しいなかでも、政府支援策を背景に効率化に資するシステム・備品導入が促進された。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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