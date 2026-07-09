バーチャレクス・コンサルティング、AIコンタクトセンター支援サービスを体系化、Amazon　Connect　Customerを活用

■ボイスエージェント、応対アシストAI、通話データ解析を組み合わせ、現場起点のAI活用を支援

バーチャレクス・ホールディングス<6193>(東証グロース)は7月8日、AWSのクラウド型コンタクトセンターサービス「Amazon Connect Customer」を活用したAIコンタクトセンター支援サービス群を体系化し、提供を開始すると発表した。ボイスエージェントによる顧客対応の自動化から、AIと有人対応の連携、応対アシストAI、通話データ活用、導入後の運用支援・設定代行まで一貫して支援する。

同サービス群は、定型的な問い合わせや営業時間外の入電をAIエージェントが自然な会話で受け付けるほか、必要に応じて有人対応へ引き継ぐ。AIとの会話履歴や問い合わせ意図、確認済み情報、会話内容の要約をオペレーターへ連携し、顧客に同じ説明を繰り返させない対応を目指す。通話中または通話後には、要約や必要項目の抽出、FAQ・マニュアル参照などをAIが支援し、後処理時間の短縮と応対品質の向上につなげる。

提供メニューは、AIエージェント構築支援、音声認識・要約活用支援(LCA)、Amazon Connect Customer導入・連携支援、同運用支援・設定代行で構成する。問い合わせフロー、キュー、ルーティング、営業時間、音声ガイダンス、プロンプト、権限管理、LCAのキーワード・カテゴリ設定などにも対応し、企業が専門人材を常時確保しにくい場合でも継続的にAIを活用できる環境を整える。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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