テクノホライゾン、インドネシアAVシステム企業を孫会社化、DX需要を取り込む

■連結子会社ESCOが全株式を取得、クロスボーダー案件の実行力を強化

テクノホライゾン<6629>(東証スタンダード)は7月8日、連結子会社のESCO Pte. Ltd.が、インドネシア・ジャカルタを拠点にAVシステムのインテグレーションなどを手がけるPT Effori Prospero Solusiの全株式を取得し、同社の孫会社化を決めたと発表した。

テクノホライゾンは「映像&IT」と「ロボティクス」を掛け合わせ、「教育ICT」「企業・自治体DX」「ビジョンシステム」「FAロボット」の4重点市場に製品・サービスを提供している。ESCOはAVソリューションとセキュリティソリューションを展開し、シンガポールを中心にマレーシア、中国、香港、フィリピン、韓国、タイ、インドなどアジア各国に拠点を持つ。

PT Efforiはインドネシア国内のAVシステムインテグレーターとして、多様なビジネスニーズに応じた高度な統合技術ソリューションを提供している。取得予定日は2026年7月上旬で、取得後の所有株式数は2000株、所有割合は100.00%となる。成長著しいインドネシア市場のDX需要を取り込み、クロスボーダー案件の実行力を強化する。連結業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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