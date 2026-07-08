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東証グロ－ス指数は大幅続落、原油高や金利上昇が重しに
*16:44JST 東証グロ－ス指数は大幅続落、原油高や金利上昇が重しに
東証グロース市場指数 918.72 -23.05／出来高 3億9795万株／売買代金 1562億円東証グロース市場250指数 711.43 -19.20／出来高 9759万株／売買代金 905億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅続落。値下がり銘柄数は381、値上がり銘柄数は171、変わらずは38。
前日7日の米株式市場でダウ平均は3日ぶり反落。貿易赤字が拡大したことが株価の重しとなった。また、韓国の半導体サムスン電子が過去最高益を記録したが市場の期待には満たず世界的な同セクターの売り圧力となりナスダックは終日軟調に推移。イランがホルムズ海峡で商船にミサイル発射したなどの報道でイラン情勢への懸念も高まり、戻りなく終了した。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.62％安となった。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、中東情勢が不安定となっていることから原油価格が上昇したことも株価を抑える要因となった。さらに、昨日の海外市場で米長期金利が上昇した後、国内長期金利も一段と上昇し、特にバリュエーション（投資尺度）面で割高感が意識されやすい新興市場で株価の逆風となった。一方、昨日の東証グロース市場指数が1.57％下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。また、昨日の米株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.15％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が4.65％下落と、ダウ平均（0.25％下落）と比べ下落率が大きかったことから、今日の東京市場では東証プライムの人工知能（AI）関連株や半導体関連株は物色対象になりにくく、新興市場に投資資金が流れることも期待されたが、今日の新興市場では積極的な買いは見られず、東証グロース市場指数は午前は下げ幅を拡大。午後も戻りの鈍い展開となった。
個別では、第三者割当による新株予約権発行を発表したインフォメティス＜281A＞、富士フイルム富山化学と業務提携で前日ストップ高の反動安となったリボミック＜4591＞、シンガポールの南洋理工大学と地上局技術で覚書締結で前日買われたが本日は売りが先行したFusic＜5256＞、75日線が上値を阻んだオンデック＜7360＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、アーキテクツSJ＜6085＞、リベラウェア＜218A＞などが顔を出した。
一方、臨時株主総会の基準日を22日に設定したと発表したSAAFHD＜1447＞、ナビタイムジャパンの訪日外国人観光客向けアプリでタクシー手配機能を提供すると発表したGO＜581A＞、前日ストップ高の買い人気が継続したアスタリスク＜6522＞、25日線が下値を支える形となったサクシード＜9256＞が上げた。時価総額上位銘柄では、BUYSELL＜7685＞やQDレーザ＜6613＞が上昇。値上がり率上位には、IGS＜4265＞、トラースOP＜6696＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4265|ＩＧＳ | 399| 76| 23.53|
2| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 51| 9| 21.43|
3| 1447|ＳＡＡＦＨＤ | 439| 74| 20.27|
4| 4881|ファンペップ | 75| 11| 17.19|
5| 6522|アスタリスク | 2400| 304| 14.50|
6| 6696|トラースＯＰ | 311| 39| 14.34|
7| 7352|ＴＷＯＳＴ | 430| 40| 10.26|
8| 9557|エアクロ | 192| 17| 9.71|
9| 9256|サクシード | 4215| 360| 9.34|
10| 286A|ユカリア | 787| 42| 5.64|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4591|リボミック | 79| -19| -19.39|
2| 281A|インフォメティス | 519| -100| -16.16|
3| 6085|アキテクツＳＪ | 230| -37| -13.86|
4| 218A|リベラウェア | 1080| -146| -11.91|
5| 4596|窪田製薬ＨＤ | 70| -8| -10.26|
6| 4564|ＯＴＳ | 19| -2| -9.52|
7| 402A|アクセルスペース | 506| -53| -9.48|
8| 584A|ＬｉＮＫＸ | 3390| -335| -8.99|
9| 7063|バードマン | 93| -9| -8.82|
10| 7318|セレンディップ | 2037| -190| -8.53|《SK》
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