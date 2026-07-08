*16:20JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に3日続落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約540円分押し下げ

8日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり52銘柄、値下がり172銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日7日の米国株式市場は反落。貿易赤字が拡大したためダウは成長懸念に過去最高値付近から売りに転じた。また、韓国の半導体サムスン電子が過去最高益を記録も市場の期待には満たず世界的な同セクターの売り圧力となりナスダックは終日軟調推移。イランがホルムズ海峡で商船にミサイル発射したなどの報道でイラン情勢への懸念も高まり、戻りなく終了した。米株式市場の動向を横目に、8日の日経平均は続落して取引を開始した。寄り付き後は、昨日の日経平均が1500円近く下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすくプラス圏に浮上する場面も見られた。ただ、買いは続かず再度マイナス圏に転落すると、後場半ばからじりじりと下げ幅広げる展開となり、安値引けとなった。米国株安に加え、サムスン電子決算を受けた半導体株売りが波及し、東京市場でも人工知能（AI）関連株や半導体関連株などが下落した。また、ホルムズ海峡付近を通航中の商船がミサイル攻撃を受けたと伝わり、原油先物価格が上昇していることも投資家心理を慎重にさせ

た。

大引けの日経平均は前営業日比1437.91円安の66819.05円となった。東証プライム市場の売買高は23億6115万株、売買代金は11兆1412億円だった。業種別では、鉱業、海運業、パルプ・紙などが上昇した一方で、精密機器、非鉄金属、機械などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は36％、対して値下がり銘柄は61％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約327円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ファーストリテ＜9983＞、ファナック＜6954＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、太陽誘電＜6976＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはKDDI＜9433＞となり1銘柄で日経平均を約11円押し上げた。同2位はメルカリ＜4385＞となり、アサヒ＜2502＞、花王＜4452＞、高島屋＜8233＞、三越伊勢丹＜3099＞、SOMPO＜8630＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 66819.05(-1437.91)

値上がり銘柄数 52(寄与度+48.95)

値下がり銘柄数 172(寄与度-1486.86)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9433＞ KDDI 2808 29 11.67

＜4385＞ メルカリ 4665 153 5.13

＜2502＞ アサヒGHD 1660.5 50 5.03

＜4452＞ 花王 3337 36 2.41

＜8233＞ 高島屋 2324 61 2.04

＜3099＞ 三越伊勢丹HD 3807 57 1.91

＜8630＞ SOMPO 6714 72 1.45

＜1605＞ INPEX 3388 107 1.43

＜3086＞ Jフロント 3192 80 1.34

＜4324＞ 電通グループ 3396 38 1.27

＜2501＞ サッポロビール 2082 36.5 1.22

＜9101＞ 日本郵船 5356 103 1.04

＜9104＞ 商船三井 5421 99 1.00

<2503> キリンHD 2905 28.5 0.96

<9107> 川崎汽船 2549.5 30 0.91

<9009> 京成電鉄 1250 15.5 0.78

<2801> キッコーマン 1683 4.5 0.75

<3092> ZOZO 1189.5 6 0.60

<4661> オリエンタルランド 2602 17.5 0.59

<8354> ふくおかFG 7479 81 0.54

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27545 -1355 -327.04

＜8035＞ 東エレク 67350 -2120 -213.20

＜9983＞ ファーストリテ 87100 -800 -64.36

＜6954＞ ファナック 6700 -372 -62.35

＜4062＞ イビデン 19100 -795 -53.30

＜5803＞ フジクラ 4824 -248 -49.88

＜6976＞ 太陽誘電 14965 -1390 -46.60

<4063> 信越化 6920 -238 -39.89

<6762> TDK 3298 -59 -29.67

<7741> HOYA 23910 -1735 -29.08

<4519> 中外製薬 7345 -275 -27.66

<6920> レーザーテック 42000 -2050 -27.49

<6146> ディスコ 68230 -3670 -24.61

<6971> 京セラ 3653 -88 -23.60

<6367> ダイキン工業 25460 -520 -17.43

<6981> 村田製作所 9027 -185 -14.88

<8015> 豊田通商 6142 -134 -13.48

<6988> 日東電工 3136 -77 -12.91

<4543> テルモ 2276.5 -47.5 -12.74

<285A> キオクシアHD 71870 -530 -12.44《CS》