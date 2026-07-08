*15:07JST アセンテック---Cloud Software GroupがProject Glasswingへ参加

アセンテック＜3565＞は7日、取り扱う仮想化ソリューション「Citrix」ブランドの親会社であるCloud Software Group Holdings（CSG）が、Anthropicが主導するセキュリティイニシアチブ「Project Glasswing」へ参画したと発表した。

Project Glasswingは、世界の重要なソフトウェアインフラを保護するサイバーセキュリティ・イニシアチブであり、Anthropicの次世代AIモデル「Claude Mythos Preview」の高度な脆弱性発見能力を防御目的で活用する取り組みである。AIが悪用される前にシステム上の脆弱性を迅速に検知・修正し、次世代のサイバー防御体制の構築を目指している。

CSGは、顧客環境のエッジ領域で機密性の高いデータを扱うプラットフォームを提供しており、すでにAI主導のプロダクトセキュリティプログラムを運用している。ソフトウェア開発ライフサイクルにAIによるセキュリティレビューを組み込み、セキュリティ強化を進めている。

今回の参画により、CSGは「Claude Mythos Preview」へのアクセス権を取得し、脆弱性の発見、トリアージや修復計画の高度化、複雑な攻撃経路の検出、オープンソースの脅威への対応などを通じて、防御体制の強化を図る。なお、「Claude Mythos Preview」は同社の全事業部門で導入され、展開やセキュリティアーキテクチャ、利用ガバナンスは同社が管理する。《AK》