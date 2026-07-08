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出来高変化率ランキング（14時台）～note、abcなどがランクイン

2026年7月8日 14:49

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記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～note、abcなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月8日　14:22　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜381A＞ iF米債35　　　 30022 　27625.726　 389.22% -0.0013%
＜8783＞ abc　　　　　　　5533800 　64619.34　 235.42% 0.0609%
＜550A＞ ソフトテックス　　　165200 　48514.14　 234.31% -0.0481%
＜8746＞ unbanked　　2381000 　82932.86　 232.62% -0.009%
＜2511＞ NF外債　　　　　　439430 　162781.871　 226.26% -0.0004%
＜8537＞ 大光銀　　　　　　　148000 　63590.72　 203.6% -0.0301%
＜5243＞ note　　　　　　3393400 　1136848.78　 200.43% 0.0108%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　724580 　197926.172　 184.43% -0.0027%
＜2016＞ iF米710H　　　311254 　279050.607　 160.76% -0.0039%
＜4800＞ オリコン　　　　　　336500 　268398.4　 148.43% 0%
＜1447＞ SAAFHD　　　　2421200 　218946.14　 146.73% 0.1835%
＜4714＞ リソー教育G　　　　1144400 　61130.42　 144.18% 0.045%
＜2216＞ カンロ　　　　　　　175200 　55718.9　 137.02% 0.0448%
＜1368＞ iFTPXWベ　　　3247984 　161374.91　 126.96% 0.0189%
＜4968＞ 荒川化学　　　　　　543400 　413541.32　 119.22% 0.1194%
＜9556＞ INTLOOP　　　165200 　91721.88　 111.95% -0.0283%
＜4591＞ リボミック　　　　　20682000 　530719.02　 111.6% -0.1632%
＜8141＞ 新光商　　　　　　　140100 　87844.34　 103.4% 0%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　12457 　53599.988　 102.35% 0.0053%
＜4784＞ GMOインター　　　2904000 　524629.36　 95.66% 0.0706%
<1459> 楽天Dベア　　　　　41429568 　1806507.803　 94.18% 0.0186%
<4477> BASE　　　　　　1656500 　194236.48　 90.31% -0.0068%
<1494> One高配　　　　　2730 　49348.564　 90.2% -0.0002%
<6522> アスタリスク　　　　8241400 　8657419.72　 88.61% 0.1722%
<9163> ナレルG　　　　　　38700 　40374.48　 86.91% 0.0145%
<1822> 大豊建　　　　　　　400100 　120506.6　 86.31% 0.0267%
<8558> 東和銀　　　　　　　783800 　427113.36　 84.78% 0.0185%
<2918> わらべや　　　　　　231300 　261318.46　 83.92% -0.0159%
<2395> 新日科学　　　　　　285000 　146179.88　 79.35% 0.0066%
<9417> スマートバリュ　　　34800 　6029.26　 75.72% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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