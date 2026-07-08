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出来高変化率ランキング（14時台）～note、abcなどがランクイン
*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～note、abcなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月8日 14:22 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜381A＞ iF米債35 30022 27625.726 389.22% -0.0013%
＜8783＞ abc 5533800 64619.34 235.42% 0.0609%
＜550A＞ ソフトテックス 165200 48514.14 234.31% -0.0481%
＜8746＞ unbanked 2381000 82932.86 232.62% -0.009%
＜2511＞ NF外債 439430 162781.871 226.26% -0.0004%
＜8537＞ 大光銀 148000 63590.72 203.6% -0.0301%
＜5243＞ note 3393400 1136848.78 200.43% 0.0108%
＜2512＞ NF外債ヘ 724580 197926.172 184.43% -0.0027%
＜2016＞ iF米710H 311254 279050.607 160.76% -0.0039%
＜4800＞ オリコン 336500 268398.4 148.43% 0%
＜1447＞ SAAFHD 2421200 218946.14 146.73% 0.1835%
＜4714＞ リソー教育G 1144400 61130.42 144.18% 0.045%
＜2216＞ カンロ 175200 55718.9 137.02% 0.0448%
＜1368＞ iFTPXWベ 3247984 161374.91 126.96% 0.0189%
＜4968＞ 荒川化学 543400 413541.32 119.22% 0.1194%
＜9556＞ INTLOOP 165200 91721.88 111.95% -0.0283%
＜4591＞ リボミック 20682000 530719.02 111.6% -0.1632%
＜8141＞ 新光商 140100 87844.34 103.4% 0%
＜2842＞ iFナ100ベ 12457 53599.988 102.35% 0.0053%
＜4784＞ GMOインター 2904000 524629.36 95.66% 0.0706%
<1459> 楽天Dベア 41429568 1806507.803 94.18% 0.0186%
<4477> BASE 1656500 194236.48 90.31% -0.0068%
<1494> One高配 2730 49348.564 90.2% -0.0002%
<6522> アスタリスク 8241400 8657419.72 88.61% 0.1722%
<9163> ナレルG 38700 40374.48 86.91% 0.0145%
<1822> 大豊建 400100 120506.6 86.31% 0.0267%
<8558> 東和銀 783800 427113.36 84.78% 0.0185%
<2918> わらべや 231300 261318.46 83.92% -0.0159%
<2395> 新日科学 285000 146179.88 79.35% 0.0066%
<9417> スマートバリュ 34800 6029.26 75.72% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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