関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～ソフトテックス、オリコンなどがランクイン
*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ソフトテックス、オリコンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月8日 13:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜381A＞ iF米債35 12283 27625.726 374.46% -0.0013%
＜8783＞ abc 5407000 64619.34 233.09% 0.0853%
＜550A＞ ソフトテックス 159500 48514.14 230.79% -0.0708%
＜8746＞ unbanked 2313500 82932.86 229.62% -0.009%
＜2511＞ NF外債 438150 162781.871 225.93% -0.0008%
＜5243＞ note 3163000 1136848.78 192.22% 0.0139%
＜2512＞ NF外債ヘ 719820 197926.172 183.62% -0.0028%
＜8537＞ 大光銀 123900 63590.72 182.23% -0.0251%
＜2016＞ iF米710H 292173 279050.607 152.86% -0.0039%
＜4800＞ オリコン 334900 268398.4 147.83% 0%
＜4714＞ リソー教育G 1043000 61130.42 132.43% 0.04%
＜1368＞ iFTPXWベ 3239304 161374.91 126.63% 0.0126%
＜1447＞ SAAFHD 2013800 218946.14 122.79% 0.1863%
＜2216＞ カンロ 153600 55718.9 120.61% 0.0351%
＜2842＞ iFナ100ベ 12456 53599.988 102.34% 0.0028%
＜4591＞ リボミック 17722100 530719.02 94.89% -0.0816%
＜9556＞ INTLOOP 142400 91721.88 94.01% -0.0289%
＜4968＞ 荒川化学 429300 413541.32 90.25% 0.104%
＜1459＞ 楽天Dベア 39573572 1806507.803 88.77% 0.0186%
＜4477＞ BASE 1522000 194236.48 80.52% -0.0103%
<4784> GMOインター 2490500 524629.36 77.60% 0.0728%
<9163> ナレルG 33900 40374.48 71.63% 0.0136%
<8558> 東和銀 697000 427113.36 70.79% 0.0206%
<1494> One高配 2290 49348.564 70.00% 0.0002%
<2918> わらべや 201300 261318.46 67.89% -0.0197%
<1822> 大豊建 334000 120506.6 65.45% 0.0203%
<2556> OneJリート 184720 159163.991 62.18% 0.0002%
<2395> 新日科学 238000 146179.88 59.26% 0.0066%
<2038> ドバイブル 151130 149132.681 58.84% 0.0672%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク