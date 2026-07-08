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出来高変化率ランキング（13時台）～ソフトテックス、オリコンなどがランクイン

2026年7月8日 13:55

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記事提供元：フィスコ

*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ソフトテックス、オリコンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月8日　13:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜381A＞ iF米債35　　　 　12283 　27625.726　 374.46% -0.0013%
＜8783＞ abc　　　　　　 　5407000 　64619.34　 233.09% 0.0853%
＜550A＞ ソフトテックス　　 　159500 　48514.14　 230.79% -0.0708%
＜8746＞ unbanked　 　2313500 　82932.86　 229.62% -0.009%
＜2511＞ NF外債　　　　　 　438150 　162781.871　 225.93% -0.0008%
＜5243＞ note　　　　　 　3163000 　1136848.78　 192.22% 0.0139%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　 　719820 　197926.172　 183.62% -0.0028%
＜8537＞ 大光銀　　　　　　 　123900 　63590.72　 182.23% -0.0251%
＜2016＞ iF米710H　　 　292173 　279050.607　 152.86% -0.0039%
＜4800＞ オリコン　　　　　 　334900 　268398.4　 147.83% 0%
＜4714＞ リソー教育G　　　 　1043000 　61130.42　 132.43% 0.04%
＜1368＞ iFTPXWベ　　 　3239304 　161374.91　 126.63% 0.0126%
＜1447＞ SAAFHD　　　 　2013800 　218946.14　 122.79% 0.1863%
＜2216＞ カンロ　　　　　　 　153600 　55718.9　 120.61% 0.0351%
＜2842＞ iFナ100ベ　　 　12456 　53599.988　 102.34% 0.0028%
＜4591＞ リボミック　　　　 　17722100 　530719.02　 94.89% -0.0816%
＜9556＞ INTLOOP　　 　142400 　91721.88　 94.01% -0.0289%
＜4968＞ 荒川化学　　　　　 　429300 　413541.32　 90.25% 0.104%
＜1459＞ 楽天Dベア　　　　 　39573572 　1806507.803　 88.77% 0.0186%
＜4477＞ BASE　　　　　 　1522000 　194236.48　 80.52% -0.0103%
<4784> GMOインター　　 　2490500 　524629.36　 77.60% 0.0728%
<9163> ナレルG　　　　　 　33900 　40374.48　 71.63% 0.0136%
<8558> 東和銀　　　　　　 　697000 　427113.36　 70.79% 0.0206%
<1494> One高配　　　　 　2290 　49348.564　 70.00% 0.0002%
<2918> わらべや　　　　　 　201300 　261318.46　 67.89% -0.0197%
<1822> 大豊建　　　　　　 　334000 　120506.6　 65.45% 0.0203%
<2556> OneJリート　　 　184720 　159163.991　 62.18% 0.0002%
<2395> 新日科学　　　　　 　238000 　146179.88　 59.26% 0.0066%
<2038> ドバイブル　　　　 　151130 　149132.681　 58.84% 0.0672%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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