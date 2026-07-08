表向きは著作権で対立、裏では「黙認」で使用されるAI動画ツール「Seedance 2.5」がハリウッドに浸透中

ハリウッドの主要スタジオが著作権侵害を理由にByteDanceへ警告書を送付してから4カ月が経過した。しかし、制作現場の従業員たちの間では、同社のAI動画生成ツール「Seedance」が「黙認（don't ask, don't tell）」を前提に非公式に利用されている実態が明らかになった。さらにByteDanceは、技術的に大きく進化した最新モデル「Seedance 2.5」をリリースし、ハリウッドの制作インフラへの浸透をさらに強めている。

■ハリウッドにおける「公然の対立」と「隠れた採用」の矛盾

『シンプソンズ』の初期シーズンを手がけたアニメーションプロデューサーのジョエル・クワハラ氏は、ロサンゼルス・タイムズ紙に対し、多くのスタジオがSeedanceを正式に承認していないものの、その使用を黙認していると語った。「業界内では、多くのスタジオがSeedanceを承認していないことを知っているが、ウィンクと目配せで、使用を許容している。一種の『黙認』のようなものだ」と同氏は述べている。なお、ByteDanceは米国での事業拡大についてコメントを控えた。

2026年中頃におけるSeedanceを巡る決定的な事実は、表向きの法的な反対運動と、現場レベルでの実質的な導入が同時に進行しているという現実である。これは「いつかハリウッドに到達するかもしれないツール」の話ではない。すでに現場に浸透しており、従業員が雇用主の機密コンテンツを、北京の法律が適用されるインフラにアップロードしているという現実を意味している。

■2026年2月の対立：スタジオ側が達成したことと、できなかったこと

事の発端は2026年2月12日、ByteDanceが中国国内で「Seedance 2.0」をリリースしたことだった。その数時間後、アイルランドの映画監督でVFXアーティストのルアイリ・ロビンソン氏が、わずか2行のテキストプロンプトから生成された、ブラッド・ピットとトム・クルーズが屋上で戦う15秒のAI動画をX（旧Twitter）に投稿。この動画は1日で120万回以上再生された。

ハリウッドの反応は迅速かつ団結したものだった。映画協会（MPA）は、AI企業に対して初となる警告書を送付。MPAの法律顧問であるキャリン・テンプル氏は、Seedanceの著作権侵害は「バグではなく仕様（システム的な設計）」であると指摘した。ディズニー、ワーナー・ブラザース、パラマウント・スカイダンス、ソニー・ピクチャーズ、ネットフリックスがそれぞれ独自の警告書を送付した。約16万人の実演家を擁するSAG-AFTRAも、メンバーの音声や肖像に対する「露骨な侵害」を非難。これには、サム・ワイズ・ギャムジー役として本人の同意なく生成された動画に登場した、SAG-AFTRA会長のショーン・アスティン氏も含まれる。

2026年3月、ByteDanceはSeedance 2.0の世界展開を自主的に一時停止した。3月16日には、マーシャ・ブラックバーン参議院議員とピーター・ウェルチ参議院議員が、ByteDanceの梁汝波（リャン・ルーボー）CEOに対し、Seedance 2.0の即時停止を求める超党派の書簡を送付。書簡では、あるユーザーが映画『F1』の「最も高額なショット」とされる場面をわずか9セント（約15円）で再現した事例が挙げられた。

しかし、これらの警告書は連邦訴訟には至らなかった。2026年5月時点で、主要スタジオは米国の裁判所にByteDanceを提訴していない。北京に本社を置く企業をヘーグ送達条約に基づいて提訴するには、プロセスの完了までに数カ月から1年以上かかることが一因とされる。その間、ByteDanceはC2PA準拠の来歴メタデータ（ウォーターマーク）、顔ブロックフィルター、著作権キャラクター検出機能をSeedance 2.0に追加し、静かに次期バージョンの開発を進めていた。

■ハリウッドの現場に浸透するプロモーション戦略

法的な対立が続く一方で、ByteDanceは積極的なアウトリーチ活動を展開した。今春にはサンタモニカでイベントを開催し、米国で100人の求人を公開。複数の独立系映画監督と契約を結び、AI映画への資金提供について非公式な協議を行った。さらに、5月にカルバーシティで開催されたAmazon MGMスタジオ主催のカンファレンス「AI on the Lot」でパネルディスカッションを実施。カンヌでは豪華なキャビアパーティーを開催し、6月のトライベッカ映画祭では、カヴァン・カルドザ氏がCapCutの上映イベントの一環として登壇した。

この戦略は、スタジオの法務部門がコントロールできないハリウッドのエコシステムの周辺部をターゲットにすることで成功を収めた。カルドザ氏がYouTubeで立ち上げたAIファンタジーシリーズ『Skeleton Chronicles』は、ほぼ全編がSeedanceで生成された映像で構成され、1話あたりの平均視聴回数は300万回、チャンネル登録者数は50万人に達している。また、Higgsfield AIは15人のチームで95分の長編映画『Hell Grind』を2週間で完成させ、そのビジュアル制作の大部分をSeedanceが担った。映画『パラノーマル・アクティビティ』のプロデューサーであるスティーヴン・シュナイダー氏が手がけるハイブリッドAIホラー映画『Terrarium』に携わるジェイソン・ザダ監督は、15秒の高画質映像の生成コストを約5ドル（約810円）と見積もっており、90秒のコンセプト映像の生成コストは数十ドル程度だったと語る。

このコストパフォーマンスこそが重要である。AIモデルの性能とコストを追跡するArtificial Analysisによると、Seedanceは音声付き動画を1分あたり約9ドル（約1,458円）で生成でき、これはGoogleの「Veo」が必要とする1分あたり約24ドル（約3,888円）の半分以下である。LumaのCEOであるアミット・ジェイン氏は、Seedanceの「ハリウッドにおける上限は厳しく制限されている」としつつも、Lumaがサウジアラビア主導の資金調達ラウンドで9億ドルを調達したことに触れ、競争圧力が存在することを認めた。このツールへの需要は非常に高く、ByteDanceはある主要ハリウッドスタジオに対し、無制限のプレミアムアクセス権として少なくとも200万ドル（約3億2,400万円）を提示したと報じられている。

エンターテインメントおよびAIのアドバイザリー企業であるCreative Mediaのピーター・サシー氏は、市場の現状を「AIに精通したクリエイターは、Seedanceを現在市場で最も強力な動画生成ツールと見なしている」と簡潔にまとめた。

ディズニーとインドのリライアンス・インダストリーズの合弁会社であるJioStarのシニアバイスプレジデント、ステファン・ウラジミール・ブガイ氏は、Seedanceの優位性は特定の設計によるものだと指摘する。ByteDanceはタイムラインベースのプロンプト入力を導入し、映画制作者がクリップ内の特定の瞬間をターゲットにして修正できるようにしたほか、カメラの方向、物理法則、照明、アクションの継続性に対するモデルの理解度を向上させた。ブガイ氏は、これらの機能が「他のモデルでは十分に提供できていない、スペクタクルな映画制作を可能にした」と評価している。

■Seedance 2.5が解決する「一貫性」の技術的課題

従来のAI動画生成ツールが10秒以上のネイティブ出力を試みる際、時間の経過とともに「時間的一貫性（temporal coherence）」が低下するという共通の課題が存在した。フレーム間でキャラクターの顔が変化したり、照明条件が不自然に変わったりするため、複数の短いクリップを個別に生成してポストプロダクションで結合する手法が一般的だった。しかし、結合部は検出されやすく、一貫性を維持するには膨大な手作業による修正が必要だった。

北京で開催されたByteDanceの「Volcano Engine FORCE」カンファレンスで6月23日に発表され、7月3日現在パブリックローンチ期間中である「Seedance 2.5」は、この問題をアーキテクチャレベルで解決している。同モデルは、ByteDanceの「Doubao」チームが開発した「Sparse Diffusion Transformer」フレームワークを採用し、最適化されたスパース・アテンション・メカニズムを使用している。従来のモデルが短い時間枠でのみフレームを処理していたのに対し、スパース・アテンション・アプローチにより、1回の推論パスでクリップ全体のシーン状態（キャラクターの同一性、照明、カメラ位置）を維持できる。その結果、短いセグメントの合成ではなく、1回の呼び出しで30秒の動画を生成することが可能となった。Googleの「Veo 3.1」、Runwayの「Gen-4.5」、そして2026年4月26日にサービスを停止したOpenAIの「Sora」を含め、競合モデルでこの長さをネイティブに生成できたものは存在しない。

また、音声アーキテクチャも進化している。従来のモデルは映像生成後に音声を同期させていたが、Seedance 2.5は、同一の潜在空間内で映像と音声の信号を最初から共同処理する「統合ジョイント音声・映像生成システム」を採用している。会話、環境音、音楽が映像と並行して生成されるため、手作業による修正なしで30秒間完全に同期が保たれる。

参照データの容量も大幅に拡張された。Seedance 2.0ではキャラクターの外見やスタイルを固定するための参照入力（画像、動画、音声）が約15個だったのに対し、Seedance 2.5では最大50個まで受け入れ可能となった。これにより、複数のキャラクターが登場するブランドコンテンツやストーリーにおいて、主要キャラクターだけでなくキャスト全員の外見を固定することが可能になる。さらに、生成されたクリップの特定領域のみを修正できる「領域レベル編集」機能も導入された。

なお、これらのスペックはすべて6月23日の基調講演におけるByteDance側の主張であり、本記事の公開時点でSeedance 2.5に関する第三者による独立したベンチマークテストは存在しない。アーキテクチャは同モデルファミリーのこれまでの軌跡と一致しており、FORCEカンファレンスに参加した複数のジャーナリストによって一貫して報じられているが、独立したテスターがアクセスを開始したのは7月初旬からである。

ByteDanceのエンタープライズ向けSeedanceプラットフォームは、6月23日の発表時点で年間経常収益（ARR）が20億ドル（約3,2400万円）に達しており、Seedance 2.5の一般提供開始を前に、すでに実質的な商業的牽引力を獲得していることを示唆している。

■未解決の著作権問題と、スタジオ側に残された法的手段

MPAによるByteDanceへの正式な警告書は、法廷ではまだ解決されていない。2026年5月時点で、主要スタジオによる連邦裁判所への提訴は行われていない。MPAの警告書（ByteDanceのグローバル法律顧問ジョン・ロゴヴィン氏宛て）は、著作権侵害が偶発的なものではなく組織的なものであると主張している。ByteDanceは対策を講じることを約束し、C2PAウォーターマークやコンテンツフィルターを実装したが、これらのフィルターが、モデル自体が著作権で保護された作品を学習したという「学習レベルの侵害」に対応しているかどうかは確定していない。

ByteDanceはFORCEカンファレンスにおいて、新しいAI著作権商業化プラットフォームをプレビューし、映画監督のチャウ・シンチー（周星馳）氏が初期パートナーとして発表された。この構造は、同様の著作権圧力に直面したOpenAIが、ディズニーとの間で「Sora 2」モデルに関して結んだライセンス契約に類似している。スタジオの弁護士とByteDanceのチームが正式なライセンス契約を結ぶに至るか、あるいは従業員による非公式な利用が続くかは、業界における未解決の課題である。

関連する重要な法的マイルストーンとして、2026年9月8日にカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所で予定されている「Andersen対Stability AI」の裁判がある。この裁判は、AI生成画像が著作権を侵害する二次的著作物にあたるかどうかについての初の司法判断を下す可能性があり、Seedanceを含むAI動画モデルの法的リスクに大きな影響を与える可能性がある。

なお、未解決の事実関係として、Newsweek誌は、拡散されたピットとクルーズの動画が純粋にプロンプトのみから生成されたものではない可能性を報じている。ByteDanceのウェブサイトには、グリーンバックで撮影されたスタントマンの映像を含む参照動画の例が掲載されており、Seedance 2.0の優れた出力が、テキストプロンプト単体ではなく、動画から動画への（Video-to-Video）ワークフローにどの程度依存していたかは、独立した分析ではまだ解明されていない。

■アップロードされたデータの行方と中国国家情報法のリスク

クワハラ氏が指摘した「黙認」の取り決めは、単なる労務コンプライアンスの問題にとどまらず、スタジオの法務チームが従業員に十分に伝えていない「データ主権」の問題をはらんでいる。

ByteDanceは北京に本社を置いている。2017年6月27日に成立した中国の「国家情報法」第7条は、「いかなる組織及び市民も、法に基づき国家情報活動を支持し、これに協力し、これと協調しなければならない」と定めている。同法第14条は、情報機関に対し、同法の適用対象となる組織（サーバーの物理的な所在地に関わらず、ByteDanceおよびその子会社を含む）に対して協力を要求する権限を与えている。さらに、中国サイバーセキュリティ法（2017年）第28条は、ネットワーク運営者に対し、公安機関および国家安全保障機関からの要請に応じて技術的支援を提供することを義務付けている。

ByteDanceは中国政府とのユーザーデータ共有を否定しており、Seedanceのデータが実際に引き渡されたという具体的な事実は確認されていない。しかし、法的な義務は構造的な条件として存在しており、ByteDanceが表明しているプライバシーポリシーや米国での採用活動、インフラの物理的所在地に関わらず適用される。2022年のBuzzFeedの調査では、TikTokの内部会議80回分の音声データから、ByteDanceの従業員が米国のTikTokユーザーの非公開データへのアクセスについて議論していたことが判明し、ある従業員が「中国ではすべてが見られている」と発言していたことが報じられた（ByteDanceはこの解釈に反論している）。

一方で、China Law Translateのジェレミー・ダウム氏は、第7条には強制執行メカニズムが欠けており、中国の国家安全保障に対する外部の脅威に対処することを意図したもので、商業データの広範な共有を強制するものではないという解釈を提示している。しかし、この解釈は、米国国土安全保障省、国家情報長官、あるいは複数の独立した法的評価機関によって採用されているものではない。具体的なデータセットへの実質的な適用が公に確認されていなくても、構造的なリスクは依然として存在する。

スタジオの従業員がSeedanceのAPIを介して、脚本の草案、未公開映像、ブランド資産、キャラクターデザインをアップロードする際、重要なのはByteDanceが過去に第7条に基づいて行動したかどうかではなく、雇用主であるスタジオ側が、その法的リスクを評価しているかどうかである。

■競争環境：Soraの撤退がもたらした空白

Seedanceの台頭は、OpenAIが2026年3月24日に「Sora」の消費者向けアプリの提供終了を発表し、4月26日にサービスがオフラインになったことで加速した。これにより生じた空白を、中国のAI動画ツールであるSeedance、Kling（快手）、HappyHorse（アリババ）が埋める形となり、かつて米国企業が支配していた市場で大きなシェアを獲得した。

中国のオープンソースモデルは、2024年中頃のほぼゼロに近い使用率から、2025年末にはOpenRouterが追跡するAI総使用量の約3分の1を占めるまでに成長した。GoogleのVeoやRunwayも競争力を維持しているが、コスト面においてはSeedanceが明確な優位性を持っており、プロの映画制作者からの証言は、2024年時点に存在した品質の差が大幅に縮まったことを示している。

ただし、市場は勝者独占ではない。Veo 3.1、Kling 3.0、Seedance 2.0を単一のサブスクリプションで統合して提供するマルチモデルAI動画プラットフォーム「Higgsfield」は、2026年6月までに年換算売上高5億ドル（約810億円）に達しており、クリエイターが単一のツールに依存するのではなく、同じ制作パイプライン内で複数のモデルを併用していることを示唆している。その中でSeedanceが勝ち取っているのは、プロの映画制作者が最も重視する「映画的な一貫性」「カメラワークの忠実度」「ネイティブなマルチショット音声生成」という、Soraがサービス終了前に完全には解決できなかった領域である。

■ハリウッドが真に検討すべき課題

個人クリエイターや小規模な制作会社にとって、Seedanceのコストと性能は非常に魅力的である。米国の競合他社の1分あたり24ドルに対し、9ドルという価格設定は現実的であり、制作現場の映画制作者が報告する品質は、一般的な視聴者にはAIによる生成物であると容易に判別できないレベルに達している。

しかし、エンタープライズチームやスタジオの従業員にとって、この決定はより複雑である。Lumaのジェイン氏が指摘するように、未解決の著作権訴訟は、提訴しようとしている相手企業が開発したツールを正式に採用するスタジオにとって、現実的なビジネスリスクとなる。また、従業員が正式な承認なしにSeedanceを使用しているスタジオは、別のリスクに直面している。スタジオの法務部門が確認していない規約のもとで、機密コンテンツがByteDanceのAPIを介して送信され、中国法の下でどのような意味を持つかについての法的評価が行われていないというリスクである。

ByteDanceの新しい著作権商業化プラットフォームは、OpenAIとディズニーのライセンス契約のように、最終的に知的財産権の紛争を解決する可能性がある。しかしそれまでは、ジェイソン・ザダ監督が表現した「国籍ではなく品質への忠誠」というクリエイティブコミュニティの選択が、企業導入において通常必要とされる法的・セキュリティ上の審査に先んじて機能し続けることになる。

■注目ポイントQ&A

●Seedanceは米国で使用することは合法ですか？

2026年7月現在、米国においてSeedanceの使用を禁止する連邦法や、使用を差し止める裁判所の命令は存在しません。映画協会（MPA）の警告書はByteDanceに対する法的な圧力を示すものですが、個人のクリエイターによるツールの使用を禁止するものではありません。ただし、スタジオの従業員が中国の国家情報法の適用を受けるByteDanceのAPIに機密コンテンツをアップロードすることについては、各企業のセキュリティポリシー上の問題となります。

●Seedance 2.5はどのようにして結合なしで30秒の動画を生成しているのですか？

ByteDanceのDoubaoチームが開発した「Sparse Diffusion Transformer」アーキテクチャを採用しています。最適化されたスパース・アテンション・メカニズムにより、複数の短いクリップを生成して後から結合するのではなく、1回の推論パスでクリップ全体のシーン状態（キャラクターの外見、照明、カメラ位置）を維持したまま生成します。また、音声も映像と同一の潜在空間内で最初から共同処理されます。なお、これらはByteDanceが発表した仕様であり、第三者による独立した検証はまだ行われていません。

●SeedanceのAPIを介してアップロードされたデータに、中国の国家情報法は適用されますか？

法的な義務は構造的なものとして存在します。中国の国家情報法（2017年）第7条は、ByteDanceを含む中国法が適用されるすべての組織に対し、国家情報活動への協力を義務付けています。ByteDanceは中国政府とのデータ共有を否定しており、具体的なデータ引き渡しの事実は確認されていませんが、米国国土安全保障省などはこれを構造的なリスクとして扱っています。企業が機密データをアップロードする際には、事前に法的なリスク評価を行うことが推奨されます。

●OpenAIのSoraはどうなりましたか？

OpenAIは2026年3月24日にSoraの消費者向けアプリおよびウェブ体験の提供終了を発表し、4月26日にサービスがオフラインとなりました。終了の理由としては、大規模な動画生成にかかる膨大な計算コスト（1日あたり約100万ドルと推定）に対し、商業的な収益がそれに見合わなかったことが挙げられています。この撤退により生じた市場の空白を、SeedanceやGoogleのVeo、Runwayなどが競い合って埋めています。

元記事: Hollywood Fights ByteDance in Public, Uses Seedance in Private as 2.5 Launches