*12:27JST 日経平均は3日続落、東エレクが1銘柄で約146円分押し下げ

8日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり69銘柄、値下がり154銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は続落。498.32円安の67758.64円（出来高概算10億9045万株）で前場の取引を終えている。

前日7日の米国株式市場は反落。ダウ平均は130.76ドル安の52925.15ドル、ナスダックは302.47ポイント安の25818.69で取引を終了した。貿易赤字が拡大したためダウは成長懸念に過去最高値付近から売りに転じた。また、韓国の半導体サムスン電子が過去最高益を記録も市場の期待には満たず世界的な同セクターの売り圧力となりナスダックは終日軟調推移。イランがホルムズ海峡で商船にミサイル発射したなどの報道でイラン情勢への懸念も高まり、戻りなく終了した。

米株式市場の動向を横目に、8日の日経平均は552.80円安の67704.16円と続落して取引を開始した。寄り付き後は、昨日の日経平均が1500円近く下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすくプラス圏に浮上する場面も見られた。ただ、買いは続かずマイナス圏での推移となった。米国株安に加え、サムスン電子決算を受けた半導体株売りが波及し、東京市場でも人工知能（AI）関連株や半導体関連株などが下落した。また、ホルムズ海峡付近を通航中の商船がミサイル攻撃を受けたと伝わり、原油先物価格が上昇していることも投資家心理を慎重にさせた。

個別では、キオクシアHD＜285A＞、KDDI＜9433＞、コナミG＜9766＞、ソフトバンクG＜9984＞、TDK＜6762＞、三井物＜8031＞、セコム＜9735＞、村田製＜6981＞、三菱商＜8058＞、味の素＜2802＞、花王＜4452＞、三越伊勢丹＜3099＞、高島屋＜8233＞、メルカリ＜4385＞などの銘柄が上昇。

一方、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、ファーストリテ＜9983＞、太陽誘電＜6976＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>、ダイキン<6367>、HOYA<7741>、スクリン<7735>、ホンダ<7267>、スズキ<7269>、日東電<6988>、テルモ<4543>などの銘柄が下落。

業種別では、鉱業、海運業、電気・ガス業などが上昇した一方で、機械、精密機器、非鉄金属などが下落した。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約146円押し下げた。同2位はファナック＜6954＞となり、太陽誘電＜6976＞、アドバンテスト<6857>、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテック<6920>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはキオクシアHD＜285A＞となり1銘柄で日経平均を約35円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、KDDI＜9433＞、TDK＜6762＞、村田製＜6981＞、コナミG＜9766＞、三井物＜8031＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 67758.64(-498.32)

値上がり銘柄数 69(寄与度+153.10)

値下がり銘柄数 154(寄与度-651.42)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜285A＞ キオクシアHD 73900 1500 35.20

＜9984＞ ソフトバンクG 5800 29 23.33

＜9433＞ KDDI 2820.5 41.5 16.69

＜6762＞ TDK 3374 17 8.55

＜6981＞ 村田製作所 9312 100 8.05

＜9766＞ コナミG 18890 165 5.53

＜8031＞ 三井物産 4748 71 4.76

＜9735＞ セコム 6716 49 3.29

＜4385＞ メルカリ 4594 82 2.75

＜4452＞ 花王 3342 41 2.75

＜3099＞ 三越伊勢丹HD 3831 81 2.72

<4502> 武田薬品工業 5519 71 2.38

<6963> ローム 5428 67 2.25

＜8233＞ 高島屋 2326 63 2.11

<2502> アサヒGHD 1629 18.5 1.86

＜2802＞ 味の素 5857 26 1.74

<1605> INPEX 3401 120 1.61

<5631> 日本製鋼所 8485 213 1.43

<9107> 川崎汽船 2566.5 47 1.42

＜8058＞ 三菱商事 4514 14 1.41



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 68010 -1460 -146.83

＜6954＞ ファナック 6822 -250 -41.90

＜6976＞ 太陽誘電 15230 -1125 -37.71

<6857> アドバンテ 28770 -130 -31.38

＜9983＞ ファーストリテ 87530 -370 -29.77

＜5803＞ フジクラ 4963 -109 -21.92

<6920> レーザーテック 42570 -1480 -19.85

＜4063＞ 信越化 7040 -118 -19.78

<6146> ディスコ 69250 -2650 -17.77

<7741> HOYA 24780 -865 -14.50

<4519> 中外製薬 7486 -134 -13.48

<6367> ダイキン工業 25660 -320 -10.73

<6861> キーエンス 75530 -2650 -8.88

<7267> ホンダ 1527 -43.5 -8.75

<4543> テルモ 2292 -32 -8.58

<7735> SCREEN 16795 -295 -7.91

<4062> イビデン 19780 -115 -7.71

<7269> スズキ 2079.5 -50 -6.70

<6988> 日東電工 3177 -36 -6.03

<7203> トヨタ自動車 2910 -36 -6.03《CS》