*11:21JST サーラコーポレーション---自己株式取得の進捗状況を公表

サーラコーポレーション＜2734＞は7日、自己株式取得の進捗状況を公表した。

2026年6月1日から同6月30日までの期間において、普通株式29万6,000株を取得した。取得価格の総額は2.98億円で、取得方法は東京証券取引所における市場買付け(投資一任契約)である。

同社は2026年3月2日開催の取締役会において、自己株式200万株を上限とする取得枠を設定しており、発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合は3.11％としている。取得価額の総額は30.00億円を上限とし、取得期間を2026年3月4日から同11月30日まで(2026年3月6日から同4月10日を除く)と定めている。

当取得により、2026年6月30日時点の累計取得実績は123万5,800株、取得予定株数に対する進捗率は61.79％となった。取得総額は13.31億円で、取得予定総額に対する進捗率は44.37％である。なお、累計実績には、2026年3月4日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」を通じて実施した市場買付け分も含まれる。今回の公表は、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式取得の経過報告として、取得状況と累計実績を開示したものである。

同社は2024年７月に配当方針を変更し、市場環境や資本効率を勘案した機動的な自己株式取得を行う方針を公表している。

今回の自己株式の取得はこの方針に基づく施策の一環であり、株主還元の強化と資本効率の向上に向けた取組みを一段と加速させている。《KT》