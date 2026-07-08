*10:42JST ビジュアル・プロセッシング・ジャパン---「CIERTO」がCLIP STUDIO PAINT形式データに対応

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン＜334A＞は7日、統合型DAM・PIMソリューション「CIERTO」において、セルシスが提供するイラスト・マンガ・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」のネイティブファイル(.clip)のプレビュー表示に対応したと発表した。

これにより、専用ソフトを起動せずにCIERTO上でファイル内容を確認でき、制作現場に加え、ライセンス管理部門や営業・企画部門などとの情報共有やコンテンツ活用の効率化が期待される。

ゲームやアニメ、出版、キャラクタービジネスではCLIP STUDIO PAINTの利用が広がる一方、制作途中のCLIPファイルは専用ソフトがなければ内容を確認できず、制作担当者以外が閲覧しにくいことが課題だった。

今回の対応により、制作工程全体でのコンテンツ管理と共有を円滑化し、部門横断での業務連携を支援する。

CLIP STUDIO PAINTは全世界で6,000万人以上が利用し、その80％以上が海外ユーザー、11言語に対応している。CIERTOは今回の対応でイラスト・マンガ・アニメーション制作領域まで対応範囲を広げ、制作データやデジタルアセットの一元管理機能を強化した。《KT》