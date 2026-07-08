*10:40JST TOKAIホールディングス---インターネット総合セキュリティサービス「TOKAI SAFE Pro」提供開始

TOKAIホールディングス＜3167＞は7日、子会社で情報通信事業を展開するTOKAIコミュニケーションズが、高機能セキュリティサービス「TOKAI SAFE Pro」の提供を開始したと発表した。

「TOKAI SAFE Pro」は、多様化・複雑化するインターネット上の脅威に対応するための総合セキュリティサービスであり、ウイルス対策機能に加え、オンライン詐欺対策、VPN機能、パスワード管理機能などを備えている。近年増加しているメールやSMS、偽サイトなどを利用したオンライン詐欺による金銭や個人情報の被害に対応し、安心してインターネットを利用できる環境づくりに貢献する。

同サービスでは、マルウェアやランサムウェア、スパイウェアなどの脅威を検知・ブロックし、デバイスやデータを保護する。また、スマートフォンに届くSMSをAIが自動で確認し、不審なメッセージを検知して専用フォルダへ振り分けることで、フィッシング詐欺や偽サイトへの誘導による被害防止を支援する。

さらに、推測されにくいパスワードの自動生成や個人情報の漏えい監視機能を搭載し、情報流出が確認された場合には通知する。加えて、カフェやホテル、空港などの公衆Wi-Fi利用時にはVPN接続により暗号化された通信経路を確保し、第三者による通信の盗聴やデータ閲覧のリスク低減に役立てる。《KT》