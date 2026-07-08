*10:36JST TOKAIホールディングス---コンシューマサービス新ブランドコンセプトを策定

TOKAIホールディングス＜3167＞は7日、子会社で情報通信事業を展開するTOKAIコミュニケーションズが、コンシューマ向けサービスにおける新ブランドコンセプトを策定したと発表した。

新ブランドコンセプトは「安心・安全の安らぎを、ずっとあなたのそばに。」を掲げ、インターネットサービスに対する価値観の変化やライフスタイルの多様化を踏まえ、顧客一人ひとりの暮らしに寄り添うサービス提供を目指すものである。TOKAIコミュニケーションズは、30年にわたる事業経験を礎に、サービス内容や性能・機能だけでは違いが見えにくくなっている通信サービス市場において、きめ細やかなサポートと信頼につながる品質を通じて、選ばれ続ける存在を目指す。

TOKAIコミュニケーションズは、新たなブランドコンセプトのもと、運用体制のさらなる安定化、品質の維持・向上、サポート体制の強化に継続して取り組む。顧客に対して、困ったときに安心して任せられる存在であること、これからも安心して利用できる環境を提供することを目指している。

また、ステートメントとして「変わらない毎日を、これからも笑顔で支えていくこと。」を掲げ、通信サービスと暮らしを支える価値への思いを表現したメインビジュアルを展開する。リボンをモチーフに、子育て世代からシニア世代まで幅広い世代をつなぎ、家族の笑顔へつながる安心を表現している。《KT》