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出来高変化率ランキング（10時台）～abc、ソフトテックスなどがランクイン

2026年7月8日 10:35

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記事提供元：フィスコ

*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～abc、ソフトテックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月8日　10:25　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜381A＞ iF米債35　　　 12282 　27625.726　 374.45% -0.0017%
＜2511＞ NF外債　　　　　　424340 　162781.871　 222.27% -0.0016%
＜8783＞ abc　　　　　　　4735700 　64619.34　 219.25% 0.1341%
＜550A＞ ソフトテックス　　　106300 　48514.14　 187.94% 0.0735%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　696890 　197926.172　 179.64% -0.0036%
＜5243＞ note　　　　　　2051800 　1136848.78　 140.75% 0.0297%
＜2016＞ iF米710H　　　258848 　279050.607　 137.72% -0.0039%
＜8537＞ 大光銀　　　　　　　82400 　63590.72　 130.55% -0.0159%
＜4800＞ オリコン　　　　　　291000 　268398.4　 130.31% 0%
＜1368＞ iFTPXWベ　　　3192637 　161374.91　 124.84% 0%
＜4714＞ リソー教育G　　　　893300 　61130.42　 113.1% 0.035%
＜2216＞ カンロ　　　　　　　112600 　55718.9　 83.32% 0.0378%
＜1447＞ SAAFHD　　　　1336700 　218946.14　 72.4% 0.1452%
＜4477＞ BASE　　　　　　1396200 　194236.48　 70.78% -0.0034%
＜1459＞ 楽天Dベア　　　　　31965955 　1806507.803　 64.68% 0.0093%
＜2556＞ OneJリート　　　180710 　159163.991　 59.79% -0.0063%
＜4591＞ リボミック　　　　　12441300 　530719.02　 56.74% -0.0102%
＜2012＞ iS米債03　　　　452620 　69240.671　 42.73% 0.0008%
＜4263＞ サスメド　　　　　　84000 　48432.44　 38.17% -0.0024%
＜2918＞ わらべや　　　　　　149800 　261318.46　 36.2% -0.026%
<4691> ワシントンホテル　　68800 　127223.96　 33.54% -0.0417%
<2395> 新日科学　　　　　　183100 　146179.88　 32.5% -0.0041%
<6469> 放電精密　　　　　　136400 　270771.98　 32.13% 0.1828%
<238A> 米債25H　　　　　649830 　58678.368　 29.98% -0.0144%
<8558> 東和銀　　　　　　　479200 　427113.36　 29.9% -0.0171%
<1693> 銅ETF　　　　　　5510 　41302.698　 29.68% 0.0031%
<1593> MXS400　　　　2686 　63262.73　 29.18% -0.0041%
<9163> ナレルG　　　　　　22400 　40374.48　 28.17% 0.0087%
<2038> ドバイブル　　　　　111402 　149132.681　 27.66% 0.0562%
<2080> PBR1倍割　　　　41482 　60104.759　 16.92% -0.0004%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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