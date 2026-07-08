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出来高変化率ランキング（10時台）～abc、ソフトテックスなどがランクイン
*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～abc、ソフトテックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月8日 10:25 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜381A＞ iF米債35 12282 27625.726 374.45% -0.0017%
＜2511＞ NF外債 424340 162781.871 222.27% -0.0016%
＜8783＞ abc 4735700 64619.34 219.25% 0.1341%
＜550A＞ ソフトテックス 106300 48514.14 187.94% 0.0735%
＜2512＞ NF外債ヘ 696890 197926.172 179.64% -0.0036%
＜5243＞ note 2051800 1136848.78 140.75% 0.0297%
＜2016＞ iF米710H 258848 279050.607 137.72% -0.0039%
＜8537＞ 大光銀 82400 63590.72 130.55% -0.0159%
＜4800＞ オリコン 291000 268398.4 130.31% 0%
＜1368＞ iFTPXWベ 3192637 161374.91 124.84% 0%
＜4714＞ リソー教育G 893300 61130.42 113.1% 0.035%
＜2216＞ カンロ 112600 55718.9 83.32% 0.0378%
＜1447＞ SAAFHD 1336700 218946.14 72.4% 0.1452%
＜4477＞ BASE 1396200 194236.48 70.78% -0.0034%
＜1459＞ 楽天Dベア 31965955 1806507.803 64.68% 0.0093%
＜2556＞ OneJリート 180710 159163.991 59.79% -0.0063%
＜4591＞ リボミック 12441300 530719.02 56.74% -0.0102%
＜2012＞ iS米債03 452620 69240.671 42.73% 0.0008%
＜4263＞ サスメド 84000 48432.44 38.17% -0.0024%
＜2918＞ わらべや 149800 261318.46 36.2% -0.026%
<4691> ワシントンホテル 68800 127223.96 33.54% -0.0417%
<2395> 新日科学 183100 146179.88 32.5% -0.0041%
<6469> 放電精密 136400 270771.98 32.13% 0.1828%
<238A> 米債25H 649830 58678.368 29.98% -0.0144%
<8558> 東和銀 479200 427113.36 29.9% -0.0171%
<1693> 銅ETF 5510 41302.698 29.68% 0.0031%
<1593> MXS400 2686 63262.73 29.18% -0.0041%
<9163> ナレルG 22400 40374.48 28.17% 0.0087%
<2038> ドバイブル 111402 149132.681 27.66% 0.0562%
<2080> PBR1倍割 41482 60104.759 16.92% -0.0004%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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