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出来高変化率ランキング（9時台）～わらべ日洋、放電精密などがランクイン
*10:30JST 出来高変化率ランキング（9時台）～わらべ日洋、放電精密などがランクイン
わらべ日洋＜2918＞がランクイン（9時40分時点）。大幅安。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は16.53億円（前年同期比26.4％減）。商品規格の見直しによる改善効果を製造コスト上昇が上回り減益となった。27年2月期営業利益は77.00億円（前期比3.5％増）予想。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月8日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜381A＞ iF米債35 12282 27625.726 374.45% -0.0017%
＜2511＞ NF外債 424300 162781.871 222.26% -0.0008%
＜8783＞ abc 4294300 64619.34 208.61% 0.1219%
＜550A＞ ソフトテックス 103000 48514.14 184.11% 0.0765%
＜2512＞ NF外債ヘ 696890 197926.172 179.64% -0.0036%
＜2016＞ iF米710H 258848 279050.607 137.72% -0.0039%
＜5243＞ note 1916700 1136848.78 132.47% 0.0486%
＜1368＞ iFTPXWベ 3184899 161374.91 124.54% 0.0063%
＜4800＞ オリコン 257700 268398.4 115.29% 0%
＜8537＞ 大光銀 70700 63590.72 111.35% -0.0198%
＜4714＞ リソー教育G 850000 61130.42 107% 0.04%
＜2216＞ カンロ 101800 55718.9 71.78% 0.0281%
＜4477＞ BASE 1393700 194236.48 70.58% -0.0034%
＜2556＞ OneJリート 180140 159163.991 59.45% -0.005%
＜1459＞ 楽天Dベア 29759676 1806507.803 57.05% 0.0093%
＜1447＞ SAAFHD 1021900 218946.14 41.9% 0.1534%
＜6469＞ 放電精密 136400 270771.98 32.13% 0.1828%
＜4263＞ サスメド 79000 48432.44 32.08% -0.0012%
＜2918＞ わらべや 142300 261318.46 31.11% -0.02%
＜1593＞ MXS400 2686 63262.73 29.18% -0.0041%
<1693> 銅ETF 5470 41302.698 28.99% 0.0065%
<2395> 新日科学 176400 146179.88 28.98% -0.0099%
<4691> ワシントンホテル 65300 127223.96 28.46% -0.029%
<238A> 米債25H 635330 58678.368 27.82% -0.0136%
<8558> 東和銀 461000 427113.36 26.11% -0.0107%
<9163> ナレルG 21600 40374.48 24.73% 0.007%
<2012> iS米債03 372620 69240.671 23.77% 0.0016%
<2038> ドバイブル 104564 149132.681 21.76% 0.0535%
<2080> PBR1倍割 41382 60104.759 16.7% 0.0004%
<1356> TPXベア2 28917920 2514432.381 13.97% 0.0036%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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