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出来高変化率ランキング（9時台）～わらべ日洋、放電精密などがランクイン

2026年7月8日 10:30

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記事提供元：フィスコ

*10:30JST 出来高変化率ランキング（9時台）～わらべ日洋、放電精密などがランクイン
わらべ日洋＜2918＞がランクイン（9時40分時点）。大幅安。前日取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は16.53億円（前年同期比26.4％減）。商品規格の見直しによる改善効果を製造コスト上昇が上回り減益となった。27年2月期営業利益は77.00億円（前期比3.5％増）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月8日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜381A＞ iF米債35　　　 12282 　27625.726　 374.45% -0.0017%
＜2511＞ NF外債　　　　　　424300 　162781.871　 222.26% -0.0008%
＜8783＞ abc　　　　　　　4294300 　64619.34　 208.61% 0.1219%
＜550A＞ ソフトテックス　　　103000 　48514.14　 184.11% 0.0765%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　　696890 　197926.172　 179.64% -0.0036%
＜2016＞ iF米710H　　　258848 　279050.607　 137.72% -0.0039%
＜5243＞ note　　　　　　1916700 　1136848.78　 132.47% 0.0486%
＜1368＞ iFTPXWベ　　　3184899 　161374.91　 124.54% 0.0063%
＜4800＞ オリコン　　　　　　257700 　268398.4　 115.29% 0%
＜8537＞ 大光銀　　　　　　　70700 　63590.72　 111.35% -0.0198%
＜4714＞ リソー教育G　　　　850000 　61130.42　 107% 0.04%
＜2216＞ カンロ　　　　　　　101800 　55718.9　 71.78% 0.0281%
＜4477＞ BASE　　　　　　1393700 　194236.48　 70.58% -0.0034%
＜2556＞ OneJリート　　　180140 　159163.991　 59.45% -0.005%
＜1459＞ 楽天Dベア　　　　　29759676 　1806507.803　 57.05% 0.0093%
＜1447＞ SAAFHD　　　　1021900 　218946.14　 41.9% 0.1534%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　136400 　270771.98　 32.13% 0.1828%
＜4263＞ サスメド　　　　　　79000 　48432.44　 32.08% -0.0012%
＜2918＞ わらべや　　　　　　142300 　261318.46　 31.11% -0.02%
＜1593＞ MXS400　　　　2686 　63262.73　 29.18% -0.0041%
<1693> 銅ETF　　　　　　5470 　41302.698　 28.99% 0.0065%
<2395> 新日科学　　　　　　176400 　146179.88　 28.98% -0.0099%
<4691> ワシントンホテル　　65300 　127223.96　 28.46% -0.029%
<238A> 米債25H　　　　　635330 　58678.368　 27.82% -0.0136%
<8558> 東和銀　　　　　　　461000 　427113.36　 26.11% -0.0107%
<9163> ナレルG　　　　　　21600 　40374.48　 24.73% 0.007%
<2012> iS米債03　　　　372620 　69240.671　 23.77% 0.0016%
<2038> ドバイブル　　　　　104564 　149132.681　 21.76% 0.0535%
<2080> PBR1倍割　　　　41382 　60104.759　 16.7% 0.0004%
<1356> TPXベア2　　　　28917920 　2514432.381　 13.97% 0.0036%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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