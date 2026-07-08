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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比2485円安の67770円
*09:54JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比2485円安の67770円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル162.16円換算）で、日立製作所＜6501＞、東京エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2485円安の67770円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は130.76ドル安の52925.15ドル、ナスダックは302.47ポイント安の25818.69で取引を終了した。様子見気配が強まり、寄り付き後、まちまち。貿易赤字が拡大し1年ぶり最高水準に達したためダウは成長懸念に過去最高値付近から売りに転じた。また、韓国の半導体サムスン電子が過去最高益を記録も市場の期待には満たず世界的な同セクターの売り圧力となりナスダックは終日軟調推移。イランがホルムズ海峡で商船にミサイル発射したなどの報道でイラン情勢への懸念も高まり、戻りなく終了した。
7日のニューヨーク外為市場でドル・円は161円76銭へ弱含んだのち、162円14銭まで上昇し、162円08銭で引けた。米貿易赤字の拡大や雇用関連指標が冴えずドルが軟化したのち、イランがホルムズ海峡で3隻のタンカーを攻撃に対し、米国がイラン産石油販売認めた措置撤回したとの報道を受け、米イラン和平への懸念に原油価格が上昇するに連れ長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1442ドルから1.1409ドルまで下落し、1.1414ドルで引けた。
NY原油先物8月限は反発（NYMEX原油8月限終値：72.21 ↑3.66）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋3.66ドル（＋5.34％）の72.21ドルで通常取引を終了した。
「ADR下落率上位5銘柄」（7日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2381 -138.5 -5.5
0
6506 (YASKY) 安川電機 82.24 6668 -232 -3.3
6
6146 (DSCSY) ディスコ 43.20 70053 -1847 -2.5
7
■そのたADR（7日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 1.41 2319 -48.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.03 -0.07 6511 -4
4
8035 (TOELY) 住友商事 39.38 -0.42 6386 -5
2
6758 (SONY.N) TDK 20.46 -1.34 3318 -3
9
9432 (NTTYY) KDDI 17.11 0.20 2775 -
4
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.00 0.00 973 -20.
1
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.94 -0.26 4855 -8
7
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.42 -1.20 5650 -12
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.21 4998 29
3
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.82 -1.14 7077 -8
1
8001 (ITOCY) 丸紅 308.40 -4.30 5001 -4
7
8316 (SMFG.N) みずほFG 10.18 -0.17 8254 2
7
8031 (MITSY) 東京エレク 208.75 -15.74 67702 -176
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12162 -13
8
4568 (DSNKY) 第一三共 16.82 -0.34 2728
9
9433 (KDDIY) 関西電力 7.45 -0.03 2416 117.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.64 -0.05 944 -96
0
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.80 -0.10 1557 -14.
5
7267 (HMC.N) スズキ 52.20 -1.01 2116 -13.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.12 0.10 6201 -1
8
6902 (DNZOY) ファナック 21.40 -2.03 6940 -13
2
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.48 0.22 7615 -
5
4661 (OLCLY) オリエンランド 15.84 0.04 2569 -15.
5
8411 (MFG.N) オリックス 39.33 -0.52 6378 -4
0
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.88 -0.29 25751 -22
9
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.97 0.08 5504 5
6
7741 (HOCPY) キヤノン 26.62 -0.31 4317
1
6503 (MIELY) 三菱電機 71.96 -3.09 5835 -11
2
6981 (MRAAY) 日東電工 19.62 -0.39 3182 -3
1
7751 (CAJPY) 任天堂 11.07 0.17 7180 3
2
6273 (SMCAY) SMC 22.24 -1.23 72129 -41
1
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.01 0.03 325 3.
2
6146 (DSCSY) ディスコ 43.20 -5.00 70053 -184
7
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.67 0.03 2055 -
2
8053 (SSUMY) 三菱商事 27.38 -0.51 4440 -6
0
6702 (FJTSY) 富士通 20.81 0.19 3375 -1
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.15 -0.02 3616 -2
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.45 0.00 2343 -12.
5
8002 (MARUY) 三井物産 572.77 -7.03 4644 -3
3
6723 (RNECY) ルネサス 14.38 -0.36 4664 -8
0
6954 (FANUY) 京セラ 22.92 -1.06 3718 -2
3
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.84 -0.46 1852 -7.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 26.66 0.29 4322 -3
6
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.85 -0.89 6624 -8
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.14 -0.06 3613 -3
3
6594 (NJDCY) 日本電産 4.02 -0.12 2608 -4
8
6857 (ATEYY) シスメックス 9.55 -0.19 1549 -1
6
4543 (TRUMY) テルモ 14.22 0.13 2306 -1
8
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.82 0.10 1755 -7.
5
（時価総額上位50位、1ドル162.16円換
算）《AN》
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