*09:30JST 米国株式市場は反落、イラン情勢懸念やハイテクが重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（7日）

JUL7

Ｏ 70375（ドル建て）

Ｈ 70390

Ｌ 67490

Ｃ 67845 大証比-2410（イブニング比+75）

Vol 6188



JUL7

Ｏ 70305（円建て）

Ｈ 70305

Ｌ 67415

Ｃ 67770 大証比-2485（イブニング比+0）

Vol 27613

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（7日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル162.16円換算）で、日立製作所＜6501＞、東京エ

レク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.30 1.41 2319 -48.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.03 -0.07 6511 -4

4

8035 (TOELY) 住友商事 39.38 -0.42 6386 -5

2

6758 (SONY.N) TDK 20.46 -1.34 3318 -3

9

9432 (NTTYY) KDDI 17.11 0.20 2775 -

4

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.00 0.00 973 -20.

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.94 -0.26 4855 -8

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.42 -1.20 5650 -12

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.21 4998 29

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.82 -1.14 7077 -8

1

8001 (ITOCY) 丸紅 308.40 -4.30 5001 -4

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.18 -0.17 8254 2

7

8031 (MITSY) 東京エレク 208.75 -15.74 67702 -176

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12162 -13

8

4568 (DSNKY) 第一三共 16.82 -0.34 2728

9

9433 (KDDIY) 関西電力 7.45 -0.03 2416 117.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.64 -0.05 944 -96

0

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.80 -0.10 1557 -14.

5

7267 (HMC.N) スズキ 52.20 -1.01 2116 -13.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.12 0.10 6201 -1

8

6902 (DNZOY) ファナック 21.40 -2.03 6940 -13

2

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.48 0.22 7615 -

5

4661 (OLCLY) オリエンランド 15.84 0.04 2569 -15.

5

8411 (MFG.N) オリックス 39.33 -0.52 6378 -4

0

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.88 -0.29 25751 -22

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.97 0.08 5504 5

6

7741 (HOCPY) キヤノン 26.62 -0.31 4317

1

6503 (MIELY) 三菱電機 71.96 -3.09 5835 -11

2

6981 (MRAAY) 日東電工 19.62 -0.39 3182 -3

1

7751 (CAJPY) 任天堂 11.07 0.17 7180 3

2

6273 (SMCAY) SMC 22.24 -1.23 72129 -41

1

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.01 0.03 325 3.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 43.20 -5.00 70053 -184

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.67 0.03 2055 -

2

8053 (SSUMY) 三菱商事 27.38 -0.51 4440 -6

0

6702 (FJTSY) 富士通 20.81 0.19 3375 -1

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.15 -0.02 3616 -2

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.45 0.00 2343 -12.

5

8002 (MARUY) 三井物産 572.77 -7.03 4644 -3

3

6723 (RNECY) ルネサス 14.38 -0.36 4664 -8

0

6954 (FANUY) 京セラ 22.92 -1.06 3718 -2

3

8725 (MSADY) 第一生命HD 22.84 -0.46 1852 -7.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 26.66 0.29 4322 -3

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.85 -0.89 6624 -8

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.14 -0.06 3613 -3

3

6594 (NJDCY) 日本電産 4.02 -0.12 2608 -4

8

6857 (ATEYY) シスメックス 9.55 -0.19 1549 -1

6

4543 (TRUMY) テルモ 14.22 0.13 2306 -1

8

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.82 0.10 1755 -7.

5

（時価総額上位50位、1ドル162.16円換

算）

「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

取得できませんでした。

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 14.68 2381 -138.5 -5.5

0

6506 (YASKY) 安川電機 82.24 6668 -232 -3.3

6

6146 (DSCSY) ディスコ 43.20 70053 -1847 -2.5

7



「米国株式市場概況」（7日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52925.15 前日比：-130.76

始値：53104.06 高値：53289.30 安値：52774.17

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25818.69 前日比：-302.47

始値：25960.13 高値：26010.02 安値：25684.15

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7503.85 前日比：-33.58

始値：7516.63 高値：7536.06 安値：7478.63

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.057％ 米10年国債 4.556％

米国株式市場は反落。ダウ平均は130.76ドル安の52925.15ドル、ナスダックは302.4

7ポイント安の25818.69で取引を終了した。

様子見気配が強まり、寄り付き後、まちまち。貿易赤字が拡大し1年ぶり最高水準に

達したためダウは成長懸念に過去最高値付近から売りに転じた。また、韓国の半導

体サムスン電子が過去最高益を記録も市場の期待には満たず世界的な同セクターの

売り圧力となりナスダックは終日軟調推移。イランがホルムズ海峡で商船にミサイ

ル発射したなどの報道でイラン情勢への懸念も高まり、戻りなく終了した。セクタ

ー別ではエネルギーが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

ディスカウント小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）はドル建て社債の発行によ

り人工知能（AI）インフラ投資用で250億ドル以上の資金調達を目指す方針を示し、

上昇。グローバル・テクノロジー会社のマイクロソフト（MSFT）はAI関連コスト削

減に向け表計算ソフト「エクセル」や電子メールソフト「アウトルック」において

利用するAIをオープンAIやアンソロピック製から自社製のモデルへ切り替えている

との報道で、上昇。

小売りチェーンのウォルマート（WMT）は牛ひき肉15％引き下げなど多くの商品の大

幅値下げを発表、トランプ大統領が称賛し、上昇。フィンテックソリューション会

社のファイサーブ（FISV）は決済ビジネス売却を検討しているとの報道で、上昇。

半導体サムソン電子の下落に連れる形で、AI関連、フラッシュメモリ製造・販売す

るマイクロン・テクノロジー（MU）、サンディスク（SNDK）は売られた。

NY連銀のウィリアムズ総裁は金融政策が適切な位置にあるとの考えを示した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》