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個別銘柄戦略: CSPや日プロに注目
*09:08JST 個別銘柄戦略: CSPや日プロに注目
昨日7日の米株式市場でNYダウは130.76ドル安の52,925.15ドル、ナスダック総合指数は302.47pt安の25,818.69pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比650円安の67,770円。為替は1ドル＝162.10-20円。今日の東京市場では、第1四営業利益が6.4％増で26年2月期の中間期に創業60周年記念配当を実施し期末配当予想を増額すると発表したCSP＜9740＞、26年11月期利益と配当予想を上方修正したサーラ＜2734＞、中期経営計画をアップデートし財務目標を上方修正した日製鋼所＜5631＞、徳島県における「水素エンジンハイブリッド車」技術実証に特別協力として参画すると発表した東亜合＜4045＞、東証スタンダードでは、営業利益が前期31.8％増・今期10.3％増予想で発行済株式数の9.28％上限の自社株買いと買付け委託も発表した日プロ＜9651＞、27年2月期業績予想を上方修正した放電精密＜6469＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が26.4％減となったわらべ日洋＜2918＞、第1四半期営業利益が1.3％増にとどまったパルHD＜2726＞、営業利益が前期21.8％減・今期13.4％減予想と発表したハニーズHD＜2792＞、5月の既存店売上高（小売店＋オンラインショップ）が1.1％減と5月の5.4％増から減少に転じたTSIHD＜3608＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が3.46億円の赤字と前年同期の2.08億円の黒字から赤字に転じた京進＜4735＞、第1四半期営業損益が0.67億円と前年同期の0.22億円の赤字から赤字幅が拡大したフェリシモ＜3396＞、6月の既存店売上高が1.2％減と5月の6.4％増から減少に転じたユニシアHD＜3547＞、6月の飲食事業部全店売上高が0.1％増と5月の8.4％増から伸び率が縮小した一家ホールディングス＜7127＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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