きんでん、弘電社へのTOB成立、取得価額427億2000万円で関連会社化へ

■買付数371万4499株、7月13日付で決済開始、弘電社は上場廃止見通し

きんでん<1944>(東証プライム)は7月7日、弘電社<1948>(東証スタンダード)の株券に対する公開買付けの結果と関連会社の異動を発表した。公開買付けは7月6日に終了し、応募株券等の数は371万4499株、買付数も同数となった。

同公開買付けでは、買付予定数の下限133万6800株を条件としていたが、応募数が下限以上となったため、応募株券等の全部を買い付ける。買付価格は普通株式1株につき1万1501円。買付後のきんでんの所有株券等に係る議決権の数は3万7144個、株券等所有割合は42.53%となる。

決済開始日は7月13日。同日付で弘電社はきんでんの関連会社となる予定で、取得価額は427億2000万円。弘電社は電気設備工事事業と商品販売事業を手掛ける。きんでんは、弘電社株式の全て(自己株式および不応募合意株式を除く)の取得を目的とした手続きを実施する予定で、弘電社株式は所定の手続きを経て上場廃止となる見通し。連結業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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