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前日に動いた銘柄 part2 SUMCO、太陽誘電、日本電波工業など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 SUMCO、太陽誘電、日本電波工業など
銘柄名<コード>7日終値⇒前日比
SUMCO＜3436＞ 4570 -601
半導体株安の中、高値圏で利食い優勢に。
太陽誘電＜6976＞ 16355 -2030
MLCC関連には引き続き売りが優勢で。
東京計器＜7721＞ 6780 -530
6日大幅高となった反動も強まり。
日本電波工業＜6779＞ 3290 -375
水晶メーカーもAI関連株安に押される。
ネクステージ＜3186＞ 3805 -325
上半期好決算発表も出尽くし感が先行。
ディスコ＜6146＞ 71900 -6100
第1四半期個別売上高公表もインパクト乏しく。
村田製作所＜6981＞ 9212 -1038
AIインフラ関連は引き続き低調推移に。
レーザーテック＜6920＞ 44050 -2990
半導体関連株も総じてさえない動きに。
ニチコン＜6996＞ 3625 -385
AI関連の電子部品株が軟調。
リガク＜268A＞ 2286 -108
キオクシアの株価下落につれ安も。
野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4390 -310
サムスン電子の株価下落が響く形。
ラサ工業＜4022＞ 1842 -168
AI関連株の軟調地合いに押される。
太洋物産＜9941＞ 1508 +109
6日大幅安の反動で押し目買い。
ミタチ産業＜3321＞ 1580 -280
今期の大幅減益見通しや減配計画を嫌気。
北川精機＜6327＞ 5760 -1000
ハイテク株軟調な中で手じまい売りが続く。
abc＜8783＞ 82 -12
新たな新株予約権発行による希薄化懸念で。
ReYuu＜9425＞ 213 -41
リバウンド一巡感で戻り売り優勢。
リボミック＜4591＞ 98 +30
富士フイルム富山化学と業務提携。
ELEMENTS＜5246＞ 659 -5
NEDO公募事業に採択。
ジャパニアス＜9558＞ 1864 -131
上期営業利益35.6％減。第1四半期の10.4％増から減益に転じる。
ROXX<241A> 433 +13
UT東芝が採用支援サービス「ZキャリアAI面接官」を導入。上値は重い。
海帆<3133> 112 -28
6日まで大幅続伸の反動安。
TENTIAL<325A> 1443 +20
200日線が下値支持線として機能。
Schoo<264A> 300 -45
75日線に上値を阻まれる。
エクスモーション<4394> 559 +29
上期営業利益が30.2％増で株主優待制度の導入も発表し
6日ストップ高。7日も買い優勢。
Amazia<4424> 272 -80
6日ストップ高の反動安。
Fusic<5256> 2468 +165
シンガポールの大学と地上局技術で覚書。《CS》
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