*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 SUMCO、太陽誘電、日本電波工業など

銘柄名<コード>7日終値⇒前日比

SUMCO＜3436＞ 4570 -601

半導体株安の中、高値圏で利食い優勢に。

太陽誘電＜6976＞ 16355 -2030

MLCC関連には引き続き売りが優勢で。

東京計器＜7721＞ 6780 -530

6日大幅高となった反動も強まり。

日本電波工業＜6779＞ 3290 -375

水晶メーカーもAI関連株安に押される。

ネクステージ＜3186＞ 3805 -325

上半期好決算発表も出尽くし感が先行。

ディスコ＜6146＞ 71900 -6100

第1四半期個別売上高公表もインパクト乏しく。

村田製作所＜6981＞ 9212 -1038

AIインフラ関連は引き続き低調推移に。

レーザーテック＜6920＞ 44050 -2990

半導体関連株も総じてさえない動きに。

ニチコン＜6996＞ 3625 -385

AI関連の電子部品株が軟調。

リガク＜268A＞ 2286 -108

キオクシアの株価下落につれ安も。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 4390 -310

サムスン電子の株価下落が響く形。

ラサ工業＜4022＞ 1842 -168

AI関連株の軟調地合いに押される。

太洋物産＜9941＞ 1508 +109

6日大幅安の反動で押し目買い。

ミタチ産業＜3321＞ 1580 -280

今期の大幅減益見通しや減配計画を嫌気。

北川精機＜6327＞ 5760 -1000

ハイテク株軟調な中で手じまい売りが続く。

abc＜8783＞ 82 -12

新たな新株予約権発行による希薄化懸念で。

ReYuu＜9425＞ 213 -41

リバウンド一巡感で戻り売り優勢。

リボミック＜4591＞ 98 +30

富士フイルム富山化学と業務提携。

ELEMENTS＜5246＞ 659 -5

NEDO公募事業に採択。

ジャパニアス＜9558＞ 1864 -131

上期営業利益35.6％減。第1四半期の10.4％増から減益に転じる。

ROXX<241A> 433 +13

UT東芝が採用支援サービス「ZキャリアAI面接官」を導入。上値は重い。

海帆<3133> 112 -28

6日まで大幅続伸の反動安。

TENTIAL<325A> 1443 +20

200日線が下値支持線として機能。

Schoo<264A> 300 -45

75日線に上値を阻まれる。

エクスモーション<4394> 559 +29

上期営業利益が30.2％増で株主優待制度の導入も発表し

6日ストップ高。7日も買い優勢。

Amazia<4424> 272 -80

6日ストップ高の反動安。

Fusic<5256> 2468 +165

シンガポールの大学と地上局技術で覚書。《CS》