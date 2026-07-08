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前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、日本ケミコン、マルマエなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、日本ケミコン、マルマエなど
銘柄名<コード>7日終値⇒前日比
JR東海＜9022＞ 3700 +141
静岡県知事がリニア静岡工区着工容認を表明。
アルテック＜9972＞ 290 +16
第2四半期営業利益が3.79億円。
前年同期の0.99億円の赤字から黒字に転じる。
サッポロビール＜2501＞ 2045.5 +150
世界的ビールメーカーであるカールスバーグ社と戦略的な資本業務提携。
ソルクシーズ＜4284＞ 447 +13
生成AIサービス「SOLAI（ソライ）」がコメリの
システム開発・運用を担うビット・エイに採用。
薬王堂HD＜7679＞ 1636 -79
第1四半期営業利益5.1％減。6月の既存店売上高は3.2％減で
5月の5.4％増から減少に転じる。
Speee＜4499＞ 2305 +111
三菱UFJ銀行のオンチェーン金融インフラ構築に向けた
技術アドバイザリーを開始。
美津濃＜8022＞ 3540 +155
SBI証券では投資判断を新規に「買い」。
サンウェルズ＜9229＞ 163 +6
緩やかなリバウンドが続く格好に。
滋賀銀行＜8366＞ 2773 +125
地銀株には国内長期金利上昇メリット期待も。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 4744 +34
特に材料ないがセクター内でのリバランスの動きか。
ロート製薬＜4527＞ 2525.5 +119
特に材料なくディフェンシブへの資金シフトが強まるか。
SHIFT＜3697＞ 705.9 +21.8
SaaS関連は総じて堅調推移に。
楽天銀行＜5838＞ 5646 +221
長期金利上昇による利ザヤ拡大期待が続く。
シンプレクスHD＜4373＞ 1066 +46
ライフネット生命が団信システムの大規模拡張を実施と発表。
ジャパンマテリアル＜6055＞ 2640 +189
三井住友トラスト・アセットの保有比率上昇。
良品計画＜7453＞ 3811 +141
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。
ニトリHD＜9843＞ 2464.5 +89.5
ドル円相場の下落が支援にも。
りそなHD＜8308＞ 2326 +43
国内長期金利の上昇で銀行株が高い。
日立製作所＜6501＞ 4942 +137
シティグループ証券では目標株価を引き上げ。
ノジマ＜7419＞ 1355 +44
調整一巡感からの押し目買い優勢か。
三菱UFJ<8306> 3446 +76
社長インタビュー報道などもポジティブ視へ。
日本ケミコン<6997> 4250 -770
AI関連として急騰してきた反動強まる。
キオクシアHD<285A> 72400 -9190
想定以上の暫定決算発表したサムスンの株価下落で。
マルマエ<6264> 2281 -324
決算発表後は出尽くし感優勢の流れ続く。
KLab<3656> 217 -24
6日に急伸の反動から戻り売りが優勢。
ブイ・テクノロジー<7717> 6920 -910
半導体株安の中で処分売り圧力が優勢に。
大同メタル工業<7245> 1517 -244
上値の重さ意識で利食い売りが集まる形に。
ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 7940 -950
地合い悪化に流されて利食い売り優勢。《CS》
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