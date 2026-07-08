*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、日本ケミコン、マルマエなど

銘柄名<コード>7日終値⇒前日比

JR東海＜9022＞ 3700 +141

静岡県知事がリニア静岡工区着工容認を表明。

アルテック＜9972＞ 290 +16

第2四半期営業利益が3.79億円。

前年同期の0.99億円の赤字から黒字に転じる。

サッポロビール＜2501＞ 2045.5 +150

世界的ビールメーカーであるカールスバーグ社と戦略的な資本業務提携。

ソルクシーズ＜4284＞ 447 +13

生成AIサービス「SOLAI（ソライ）」がコメリの

システム開発・運用を担うビット・エイに採用。

薬王堂HD＜7679＞ 1636 -79

第1四半期営業利益5.1％減。6月の既存店売上高は3.2％減で

5月の5.4％増から減少に転じる。

Speee＜4499＞ 2305 +111

三菱UFJ銀行のオンチェーン金融インフラ構築に向けた

技術アドバイザリーを開始。

美津濃＜8022＞ 3540 +155

SBI証券では投資判断を新規に「買い」。

サンウェルズ＜9229＞ 163 +6

緩やかなリバウンドが続く格好に。

滋賀銀行＜8366＞ 2773 +125

地銀株には国内長期金利上昇メリット期待も。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 4744 +34

特に材料ないがセクター内でのリバランスの動きか。

ロート製薬＜4527＞ 2525.5 +119

特に材料なくディフェンシブへの資金シフトが強まるか。

SHIFT＜3697＞ 705.9 +21.8

SaaS関連は総じて堅調推移に。

楽天銀行＜5838＞ 5646 +221

長期金利上昇による利ザヤ拡大期待が続く。

シンプレクスHD＜4373＞ 1066 +46

ライフネット生命が団信システムの大規模拡張を実施と発表。

ジャパンマテリアル＜6055＞ 2640 +189

三井住友トラスト・アセットの保有比率上昇。

良品計画＜7453＞ 3811 +141

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。

ニトリHD＜9843＞ 2464.5 +89.5

ドル円相場の下落が支援にも。

りそなHD＜8308＞ 2326 +43

国内長期金利の上昇で銀行株が高い。

日立製作所＜6501＞ 4942 +137

シティグループ証券では目標株価を引き上げ。

ノジマ＜7419＞ 1355 +44

調整一巡感からの押し目買い優勢か。

三菱UFJ<8306> 3446 +76

社長インタビュー報道などもポジティブ視へ。

日本ケミコン<6997> 4250 -770

AI関連として急騰してきた反動強まる。

キオクシアHD<285A> 72400 -9190

想定以上の暫定決算発表したサムスンの株価下落で。

マルマエ<6264> 2281 -324

決算発表後は出尽くし感優勢の流れ続く。

KLab<3656> 217 -24

6日に急伸の反動から戻り売りが優勢。

ブイ・テクノロジー<7717> 6920 -910

半導体株安の中で処分売り圧力が優勢に。

大同メタル工業<7245> 1517 -244

上値の重さ意識で利食い売りが集まる形に。

ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 7940 -950

地合い悪化に流されて利食い売り優勢。《CS》